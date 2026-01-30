وڭتۇستىك كورەيا تەلەارناسىندا الماتىدا تۇسىرىلگەن تەلەشوۋ كورسەتىلەدى
الماتى. قازاقپارات – 1-اقپاندا وڭتۇستىك كورەياداعى ءىرى تەلەارنالاردىڭ ءبىرى - SBS ارناسىندا الماتىدا تۇسىرىلگەن تەلەشوۋدىڭ ارنايى شىعارىلىمى كورەرمەنگە جول تارتادى.
باعدارلاما سەۋل ۋاقىتىمەن 21:00 دە (الماتى ۋاقىتىمەن 17:00) ەفيرگە شىعادى. الماتى اكىمدىگى اتالعان جوبا كورەي تەلەۆيدەنيەسىندەگى ەڭ جوعارى رەيتينگىگە يە باعدارلامالاردىڭ قاتارىندا ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ءتۇسىرىلىم كوكتوبە، شىمبۇلاق، كوك بازار جانە كولساي كولدەرىندە بولعان.
- ەفير الدىندا SBS ارناسى جاڭا شىعارىلىمنىڭ تيزەرىن جاريالادى. وندا تانىمال كورەي اكتەرلەرىنىڭ الماتىنىڭ مادەنيەتىمەن، كوركەم تابيعاتىمەن جانە تۋريستىك الەۋەتىمەن تانىسقانى بەينەلەنگەن. شوۋ قاتىسۋشىلارى ۇلتتىق تاعامداردان اۋىز ءتيىپ، ءداستۇرلى كيىم كيىپ كورىپ، ءتۇرلى اتتراكتسيوندارعا ءمىنىپ، ساداق اتىپ، قالانىڭ قىسقى كەلبەتىمەن جانە ىلە الاتاۋىنىڭ اسەم كورىنىستەرىن تاماشالايدى، - دەپ حابارلادى اكىمدىكتەن.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن يسپانيانىڭ تانىمال تەلەشوۋى الماتى تۋرالى تەلەجوبا جاسادى.