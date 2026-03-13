وڭتۇستىك كورەيا تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى جانار-جاعارماي باعاسىنا شەكتەۋ ەنگىزدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا تاياۋ شىعىستاعى جالعاسىپ وتىرعان داعدارىس اياسىندا جەتكىزىلىم ماسەلەلەرىنە قاۋىپتەنۋىنە بايلانىستى شىعىنداردى ازايتۋعا كومەكتەسۋ ءۇشىن 13-ناۋرىزدا جانار-جاعارماي باعاسىنا ۋاقىتشا شەكتەۋلەر ەنگىزدى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
ساۋدا، ونەركاسىپ جانە رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ۇكىمەت وڭتۇستىك كورەيانىڭ مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارى جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارى مەن ديستريبيۋتورلارىنا جەتكىزەتىن مۇناي ونىمدەرىنە شەكتى باعالار بەلگىلەيدى.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، باعا شەگىن ايماققا، بيزنەس ستراتەگياسىنا جانە جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىنىڭ جۇمىس تاجىريبەسىنە بايلانىستى ايتارلىقتاي وزگەرەتىن جانارماي قۇيۋ ستانتسيالارىنداعى وتىن قۇنىنا ەمەس، مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ جەتكىزىلىمدەرىنە قاتىستى قولدانۋ تۋرالى شەشىم قابىلداندى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
- ۇكىمەت مۇناي باعاسىن تۇراقتاندىرۋ، باعانىڭ شامادان تىس ءوسۋى سياقتى نارىقتىق بۇرمالانۋلاردى جويۋ جانە وتىن باعاسىنىڭ ءوسۋىنىڭ اۋىرتپالىعىن ۇكىمەت، بيزنەس جانە حالىق اراسىندا ءبولىسۋدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن مۇناي ونىمدەرىنە باعا شەگىن بەلگىلەۋ جۇيەسىن ەنگىزۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى، - دەپ مالىمدەدى ونەركاسىپ ءمينيسترى كيم چون كۆان.
ول ۇكىمەتتىڭ مۇنداي قيىن كەزەڭدە نارىقتىق ءتارتىپتى بۇزاتىن ارەكەتتەرگە جول بەرمەيتىنىن اتاپ ءوتتى.
وسىلايشا، ەڭ جوعارى باعا كادىمگى بەنزين، ديزەل وتىنى جانە كەروسين ونىمدەرىنىڭ جەتكىزىلىمىنە ورتاشا اپتالىق باعالارىن ءتيىستى سالىقتاردى ەسكەرە وتىرىپ تۇزەتىلگەن Platts Singapore (MOPS) يندەكسىنىڭ مولشەرلەمەسىنە كوبەيتۋ ارقىلى ەسەپتەلەدى. MOPS - ازيا-تىنىق مۇحيتى ايماعىندا مۇناي ونىمدەرىنىڭ ەتالوندىق باعاسى.
باستاپقى شەكتى باعا كادىمگى بەنزين ءۇشىن ليترىنە 1724 ۆون (1,17 ا ق ش دوللارى)، ديزەل وتىنى ءۇشىن ليترىنە 1713 ۆون جانە كەروسين مايى ءۇشىن ليترىنە 1320 ۆون دەڭگەيىندە بەلگىلەنەدى.
ەڭ جوعارى شەكتى باعا حالىقارالىق مۇناي باعاسىنىڭ وزگەرۋىنە بايلانىستى ەكى اپتا سايىن قايتا قارالادى.
بۇل وڭتۇستىك كورەيا «مۇناي بيزنەسى تۋرالى» زاڭ ەرەجەسىن قولدانا وتىرىپ ەكونوميكالىق تۇراقتىلىققا ءقاۋىپ توندىرەتىن مۇناي باعاسىنىڭ كۇرت اۋىتقۋى جاعدايىندا ونەركاسىپ مينيسترىنە ەڭ جوعارى ساتۋ باعاسىن بەلگىلەۋگە مۇمكىندىك بەرىپ وتىرعان 1997-جىلدان بەرى العاشقى جاعداي.
تاياۋ شىعىستا 28-اقپاندا قاقتىعىس باستالعالى وڭتۇستىك كورەيادا بەنزين باعاسى ليترىنە كەمىندە 200 ۆونعا، ال ديزەل وتىنى ليترىنە كەمىندە 300 ۆونعا ءوستى.
وسىعان دەيىن جاپونيا تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىسقا بايلانىستى مۇنايدىڭ ستراتەگيالىق قورلارىن بوساتاتىنى حابارلاندى.