وڭتۇستىك كورەيا سوتى ەكس-پرەزيدەنتتىڭ جەتى جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن كۇشىندە قالدىردى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيانىڭ جوعارعى سوتى بۇرىنعى پرەزيدەنت يۋن سوك ەلدىڭ سوت تورەلىگىنە كەدەرگى كەلتىرگەنى ءۇشىن جەتى جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن كۇشىندە قالدىردى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
سوت بۇرىنعى پرەزيدەنتتىڭ 2024-جىلدىڭ جەلتوقسانىندا اسكەري جاعداي ەنگىزۋ ارەكەتى ءساتسىز اياقتالعاننان كەيىن تەرگەۋشىلەردىڭ تۇتقىنداۋ وردەرىن ورىنداۋىنا كەدەرگى كەلتىرگەنى تۋرالى تومەنگى سوت شەشىمىن كۇشىندە قالدىردى.
بۇل جوعارعى سوتتىڭ يۋن سوك ەل ءىسى بويىنشا العاشقى شەشىمى. قىزمەتىنەن شەتتەتىلگەن بۇرىنعى پرەزيدەنت 2024-جىلدىڭ 3-جەلتوقسانىندا اسكەري جاعداي جاريالانۋىنا بايلانىستى سەگىز سوت ءىسى بويىنشا ايىپتالدى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، ماۋسىم ايىندا يۋن سوك ەل بيلىكتى تەرىس پايدالانعانى ءۇشىن تاعى 30 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى.
قاڭتاردا يۋن سوك ەل تۇتقىنداۋعا كەدەرگى كەلتىرگەنى ءۇشىن بەس جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى. اقپان ايىندا ول اسكەري جاعداي جاريالاۋ ارقىلى كوتەرىلىس ۇيىمداستىرعانى ءۇشىن ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىنا كەسىلدى.
كەيىنىرەك ول شەشىمگە شاعىمداندى.