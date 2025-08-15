ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:59, 15 - تامىز 2025 | GMT +5

    وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى سولتۇستىك كورەيانىڭ ساياسي جۇيەسىن قۇرمەتتەۋگە ۋادە بەردى

    استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە مەن سولتۇستىك كورەيانىڭ ساياسي جۇيەسىن قۇرمەتتەيتىنىن ايتىپ، شيەلەنىستى باسەڭدەتۋ ءۇشىن 2018-جىلعى كورەي ارالىق اسكەري كەلىسىمدى قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا شارالار قابىلداۋعا ۋادە بەردى، دەپ حابارلايدى Yonhap.

    Ли Чжэ Мён Оңтүстік Корея президенті сайлауында жеңіске жетті
    Фото: Yonhap

    لي ازاتتىق كۇنىنە وراي سويلەگەن سوزىندە كورەي تۇبەگىن يادرولىق قارۋسىزداندىرۋ تۋرالى ءوز كوزقاراسىن ءبىلدىردى.

    - ءبىز سولتۇستىك كورەيانىڭ قازىرگى جۇيەسىنە قۇرمەتپەن قارايتىنىمىزدى راستايمىز جانە دۇشپاندىق ارەكەتتەرگە بارۋ نيەتىمىز جوق ەكەنىن مالىمدەيمىز، - دەدى لي سالتاناتتى راسىمدە.

    ءبىراق ول سولتۇستىك كورەيا كورەي تۇبەگىندەگى بەيبىتشىلىك ءۇشىن يادرولىق قارۋدان تولىق باس تارتۋى كەرەك دەگەن سەنىمىن ءبىلدىردى.

    ءبىر كۇن بۇرىن سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىسىنىڭ اپكەسى كيم ە چجون پحەنيان سەۋلمەن قارىم-قاتىناستى جاقسارتقىسى كەلمەيتىنىن مالىمدەدى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، وڭتۇستىك كورەيالىق ب ا ق مالىمدەمەلەرىنە قاراماستان، سولتۇستىك كورەيا شەكارالاس ايماقتارداعى داۋىس زورايتقىشتاردى بولشەكتەمەگەن جانە مۇنى ىستەگىسى كەلمەيدى.

    بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيا شەكارا بويىنداعى داۋىس زورايتقىشتاردى بولشەكتەۋگە كىرىسكەن بولاتىن.

    الەم
