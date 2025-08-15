وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى سولتۇستىك كورەيانىڭ ساياسي جۇيەسىن قۇرمەتتەۋگە ۋادە بەردى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە مەن سولتۇستىك كورەيانىڭ ساياسي جۇيەسىن قۇرمەتتەيتىنىن ايتىپ، شيەلەنىستى باسەڭدەتۋ ءۇشىن 2018-جىلعى كورەي ارالىق اسكەري كەلىسىمدى قالپىنا كەلتىرۋ بويىنشا شارالار قابىلداۋعا ۋادە بەردى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
لي ازاتتىق كۇنىنە وراي سويلەگەن سوزىندە كورەي تۇبەگىن يادرولىق قارۋسىزداندىرۋ تۋرالى ءوز كوزقاراسىن ءبىلدىردى.
- ءبىز سولتۇستىك كورەيانىڭ قازىرگى جۇيەسىنە قۇرمەتپەن قارايتىنىمىزدى راستايمىز جانە دۇشپاندىق ارەكەتتەرگە بارۋ نيەتىمىز جوق ەكەنىن مالىمدەيمىز، - دەدى لي سالتاناتتى راسىمدە.
ءبىراق ول سولتۇستىك كورەيا كورەي تۇبەگىندەگى بەيبىتشىلىك ءۇشىن يادرولىق قارۋدان تولىق باس تارتۋى كەرەك دەگەن سەنىمىن ءبىلدىردى.
ءبىر كۇن بۇرىن سولتۇستىك كورەيا كوشباسشىسىنىڭ اپكەسى كيم ە چجون پحەنيان سەۋلمەن قارىم-قاتىناستى جاقسارتقىسى كەلمەيتىنىن مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، وڭتۇستىك كورەيالىق ب ا ق مالىمدەمەلەرىنە قاراماستان، سولتۇستىك كورەيا شەكارالاس ايماقتارداعى داۋىس زورايتقىشتاردى بولشەكتەمەگەن جانە مۇنى ىستەگىسى كەلمەيدى.
بۇعان دەيىن وڭتۇستىك كورەيا شەكارا بويىنداعى داۋىس زورايتقىشتاردى بولشەكتەۋگە كىرىسكەن بولاتىن.