وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى «كوگىلدىر ۇيگە» كوشتى
استانا. قازاقپارات - 29-جەلتوقساندا ءتۇن ورتاسىندا سەۋلدەگى «كوگىلدىر ءۇي» دەپ تە اتالاتىن چحونۆادە رەزيدەنتسياسى عيماراتىنىڭ ۇستىندە ەكى فەنيكس بەينەلەنگەن جالاۋ كوتەرىلدى. بۇل پرەزيدەنت كەڭسەسىنىڭ تاريحي ورنىنا ورالۋىن رەسمي تۇردە راستادى.
Yonhap اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، كوك شاتىرلى ايگىلى عيمارات نەگىزىنەن سامميتتەر مەن سەنىم گراموتالارىن تاپسىرۋ راسىمدەرى سياقتى رەسمي ءىس-شارالار ءۇشىن پايدالانىلادى.
دۇيسەنبى كۇنى پرەزيدەنت لي جە ميەن پرەزيدەنت رەزيدەنتسياسى وسى تاريحي كەشەنگە رەسمي تۇردە كوشىرىلگەننەن بەرى العاش رەت چحونۆادەگە جۇمىسىنا باردى.
جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا شامامەن تاڭعى ساعات 9:10-دا مەملەكەت باسشىسىنىڭ كولىگىمەن بىرگە كەلە جاتقان كورتەج عيماراتتىڭ باستى قاقپاسىنان ءوتىپ كەتتى، ال ونىڭ ونداعان جاقتاستارى كەشەننىڭ كىرەبەرىسىندە مەملەكەتتىك تۋدى جەلبىرەتىپ، ونىڭ اتىن ايقايلادى.
چحونۆادەدە پرەزيدەنت ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك جونىندەگى كەڭەسشىسىمەن، پرەزيدەنت اپپاراتىنىڭ ساياسي ماسەلەلەر جونىندەگى باسشىسىمەن جانە باسقا دا جوعارى لاۋازىمدى شەنەۋنىكتەرمەن شاي ءىشىپ، كەزدەسۋ وتكىزدى.
ونىڭ كەڭسەسىنىڭ مالىمەتىنشە، ول سونداي-اق قارۋلى كۇشتەردىڭ جاۋىنگەرلىك دايىندىعىن باعالاۋ ءۇشىن كەشەن اۋماعىندا ورنالاسقان داعدارىستى باسقارۋ ۇلتتىق ورتالىعىنا بارۋدى جوسپارلاعان.
جەكسەنبى كۇنى پرەزيدەنتتىڭ قاۋىپسىزدىك قىزمەتى ۇلتتىق بارلاۋ قىزمەتى، پوليتسيا جانە ارميانى قوسا العاندا، 14 اگەنتتىكپەن بىرلەسكەن قاۋىپسىزدىك تەكسەرۋلەرى اياقتالعانىن حابارلادى.
تەكسەرۋلەر چحونۆادە مەن ونىڭ اينالاسىنداعى تاۋلاردا ورنالاسقان نەگىزگى نىسانداردى قامتىدى، تەلەفون تىڭداۋلارىنىڭ جانە اقپاراتتىق- كوممۋنيكاتسيالىق جۇيەلەردىڭ قاۋىپتەرىنە باسا نازار اۋدارىلدى.
لي جە ميەننىڭ باس كەڭسەسى يومين عيماراتتارى كەشەنىندە، باس عيماراتتان شامامەن 500 مەتر قاشىقتىقتا ورنالاسادى. وندا اعا كومەكشىلەر مەن قىزمەتكەرلەر جۇمىس ىستەيدى، بۇل شەنەۋنىكتەرمەن تىعىز بايلانىس ورناتۋعا ىقپال ەتەدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ليدىڭ الدىنداعى پرەزيدەنت يۋن سوك يەل 2022 -جىلى قىزمەتكە كىرىسكەن كەزدە پرەزيدەنت اكىمشىلىگىن سەۋلدىڭ ورتالىعىنداعى قورعانىس مينيسترلىگى عيماراتتارى كەشەنىنە كوشىردى. بۇل قادام شىعىندار، اسىعىس جۇزەگە اسىرۋ، قولجەتىمدىلىك ماسەلەلەرى جانە قاۋىپسىزدىكتى قيىنداتاتىن تۇرعىن ۇيلەرگە جاقىندىعى ءۇشىن سىنعا ۇشىرادى.
ەسكە سالا كەتسەك، ارنايى پروكۋرورلار توبى بۇرىنعى پرەزيدەنت يۋن سوك يەلدى ادىلەتتىلىككە كەدەرگى كەلتىرگەنى جانە 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا اسكەري جاعداي ەنگىزۋىنە بايلانىستى باسقا دا ايىپتاۋلار بويىنشا 10 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ جازاسىن تالاپ ەتتى.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا