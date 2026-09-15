وڭتۇستىك كورەيا قازاقستان ەكونوميكاسىنا 12 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى
استانا. KAZINFORM - قاسىم-جومارت توقايەۆ پەن لي چجە مەڭ كەڭەيتىلگەن قۇرامدا كەلىسسوز جۇرگىزدى. بۇل تۋرالى اقوردانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
پرەزيدەنت ساۋدا-ەكونوميكالىق بايلانىستاردى جانداندىرۋ پەرسپەكتيۆاسىنا توقتالدى.
- قارىم-قاتىناسىمىزدىڭ ءار سالاسىندا جاقسى ناتيجەلەر بار. وسى ۋاقىتقا دەيىن كورەيا قازاقستان ەكونوميكاسىنا 12 ميلليارد دوللاردان استام ينۆەستيتسيا سالدى. كورەيانىڭ الەمگە تانىمال كومپانيالارى قازاقستان نارىعىندا ويداعىداي جۇمىس ىستەپ جاتىر. ءبىز ولارعا بارلىق جاعدايدى جاساپ وتىرمىز. كەلەشەكتە دە سولاي بولادى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ەكى ەلدىڭ مادەني-گۋمانيتارلىق بايلانىسى دا جىلدان-جىلعا نىعايا تۇسۋدە.
- بىلتىر قازاقستانعا 51 مىڭعا جۋىق كورەي ازاماتى ساپارمەن كەلدى. بۇعان ەكى مەملەكەت اراسىنداعى تىكەلەي اۋە قاتىناسىنىڭ قارقىندى دامۋى ايتارلىقتاي ىقپال ەتۋدە. ارامىزدا ءىرى جوبا پايدا بولدى. ول - الاتاۋ قالاسىنىڭ قۇرىلىسى. بۇگىن ءبىز الاتاۋ قالاسىندا كورەيانىڭ KAIST ينستيتۋتىنىڭ فيليالىن اشۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويامىز. بۇل قادام ءبىلىم مەن عىلىم سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىعىمىزدى تەرەڭدەتۋگە تىڭ سەرپىن بەرەدى دەپ ويلايمىن، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
پرەزيدەنت استانا مەن سەۋلدىڭ حالىقارالىق ارەناداعى ىقپالداستىعىنا جوعارى باعا بەردى.
- مەملەكەتتەرىمىزدىڭ جاھاندىق ورنىقتى دامۋ جانە قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ۇستانىمى - ورتاق نەمەسە ۇقساس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.