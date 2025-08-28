وڭتۇستىك كورەيا مەكتەپتەردە سمارتفون قولدانۋعا تىيىم سالادى
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق اسسامبلەيا كەلەسى وقۋ جىلىنان باستاپ وقۋشىلاردىڭ سمارتفوندار مەن باسقا دا سيفرلىق قۇرىلعىلاردى ساباق كەزىندە قولدانۋىنا شەكتەۋ قوياتىن جاڭارتىلعان زاڭ جوباسىن ماقۇلدادى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
مۇنداي شەشىم سمارتفونداردىڭ وقۋشىلارعا كەلتىرەتىن ىقتيمال زيانىنا بايلانىستى قابىلداندى.
وڭتۇستىك كورەيا ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ مالىمدەۋىنشە، 1-ناۋرىزدان باستاپ باستاۋىش، ورتا جانە جوعارى سىنىپ وقۋشىلارىنا ساباق كەزىندە سمارتفون مەن وعان ۇقساس قۇرىلعىلاردى قولدانۋعا تىيىم سالىنادى.
Yonhap اگەنتتىگىنىڭ حابارلاۋىنشا، ەل بيلىگى جاستاردىڭ سمارتفونعا تاۋەلدى بولۋىنا قاتىستى الاڭداپ، مەكتەپتەردە ولاردى قولدانۋدى شەكتەۋگە تىرىسىپ جاتىر.
2023 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ ءبىلىم مينيسترلىگى ساباق كەزىندە سمارتفون مەن باسقا دا پورتاتيۆتى قۇرىلعىلاردى قولدانۋعا شەكتەۋلەر ەنگىزە باستاعان. ال جاڭا وزگەرىستەر وسى شەكتەۋلەرگە قۇقىقتىق نەگىز بولماق.
دەگەنمەن، تىيىمعا كەيبىر جاعدايلاردا رۇقسات بەرىلگەن: مۇمكىندىگى شەكتەۋلى وقۋشىلار ءۇشىن، توتەنشە جاعدايلاردا جانە ءبىلىم بەرۋ ماقساتىندا قولدانۋعا بولادى.
بۇل تىيىم كۇشىنە ەنگەننەن كەيىن وڭتۇستىك كورەيا مەكتەپتە سمارتفون مەن تسيفرلىق قۇرىلعىلاردى قولدانۋعا شەكتەۋ قويعان ەلدەردىڭ قاتارىنا قوسىلادى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن 2025-2026 وقۋ جىلدارى بەلگيانىڭ باستاۋىش جانە ورتا مەكتەپتەرىندە دە موبيلدى تەلەفون مەن باسقا ەلەكتروندىق قۇرىلعىلاردى قولدانۋعا ۇلتتىق دەڭگەيدە تىيىم سالىناتىنى حابارلانعان بولاتىن.