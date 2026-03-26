ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    14:57, 26 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    وڭتۇستىك كورەيا جويعىش ۇشاقتاردى جاپپاي وندىرە باستادى

    استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا ءوزىنىڭ وتاندىق وندىرىسىندەگى KF-21 جويعىش ۇشاعىنىڭ العاشقى سەريالىق داناسىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Yonhap اقپارات اگەنتتىگى.

    Южная Корея начала массовое производство истребителей
    Фото: Yonhap

    وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە مەن العاشقى جويعىش ۇشاقتاردى تاپسىرۋ راسىمىندە جوعارى تەحنولوگيالىق اۆياتسيانى دامىتۋعا ينۆەستيتسيالاردى كوبەيتۋگە جانە ەلدى الەمدەگى جەتەكشى ءتورت قورعانىس دەرجاۆاسىنىڭ بىرىنە اينالدىرۋعا ۋادە بەردى.

    - وڭتۇستىك كورەيا اقىرى قۇرلىق جانە تەڭىزدە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار اۋەدە بەيبىتشىلىكتى قورعاۋ ءۇشىن ءوز تەحنولوگيالارىن پايدالانىپ قارۋ جاساپ شىعاردى، - دەپ مالىمدەدى ول.

    ەل 2015 -جىلى ەسكىرگەن امەريكالىق F-4 جانە F-5 جويعىش ۇشاقتارىنىڭ ورنىنا وتاندىق دىبىستان جىلدام جويعىش ۇشاق ساتىپ الۋ ماقساتىندا KF-21 ازىرلەۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوستى.

    - ءوز تەحنولوگيالارىمىزدى پايدالانىپ جاسالعان جانە ءوز قولىمىزبەن قۇراستىرىلعان KF-21 جويعىش ۇشاقتارى اقىرى پايدلاناۋعا بەرىلىپ جاتىر. بۇل جويعىش ۇشاق ءبىز جارتى عاسىردان استام ۋاقىت بويى ارمانداعان ءوزىن- ءوزى قامتاماسىز ەتەتىن قورعانىسقا دەگەن اسىل ۇمتىلىستاردى بەينەلەيدى. KF-21 جويعىش ۇشاعىنىڭ تابىسى ءبىزدىڭ قورعانىس قابىلەتىمىزدى نىعايتىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار وڭتۇستىك كورەياعا الەمدەگى جەتەكشى قورعانىس دەرجاۆالارىمەن باسەكەلەسۋگە جاڭا سەرپىن بەرەدى، - دەپ قوستى پرەزيدەنت.

    لي چجە مەن ەلدىڭ قورعانىس ونەركاسىبىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ودان ءارى نىعايتۋ ءۇشىن وڭتۇستىك كورەيانىڭ قارۋ-جاراق جۇيەلەرى مەن ازىرلەۋ سالاسىنداعى تاجىريبەسىن سەرىكتەس ەلدەرمەن بولىسۋگە ۋادە بەردى.

    سەۋل قازىرگى ۋاقىتتا يندونەزياعا 16 KF-21 جويعىش ۇشاعىن ەكسپورتتاۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويۋدى جوسپارلاپ وتىر، بۇل ەلدىڭ وتاندىق وندىرىستەگى جويعىش ۇشاقتاردى العاشقى شەتەلدىك ساتۋى بولماق.

    وسىعان وڭتۇستىك كورەيا الەمدە قارۋ-جاراق ەكسپورتى بويىنشا ءتورتىنشى ورىنعا شىعۋدى كوزدەپ وتىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.

    تەگ:
    الەم
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    Ризабек Нүсіпбекұлы
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار