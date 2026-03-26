وڭتۇستىك كورەيا جويعىش ۇشاقتاردى جاپپاي وندىرە باستادى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا ءوزىنىڭ وتاندىق وندىرىسىندەگى KF-21 جويعىش ۇشاعىنىڭ العاشقى سەريالىق داناسىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى Yonhap اقپارات اگەنتتىگى.
وڭتۇستىك كورەيا پرەزيدەنتى لي چجە مەن العاشقى جويعىش ۇشاقتاردى تاپسىرۋ راسىمىندە جوعارى تەحنولوگيالىق اۆياتسيانى دامىتۋعا ينۆەستيتسيالاردى كوبەيتۋگە جانە ەلدى الەمدەگى جەتەكشى ءتورت قورعانىس دەرجاۆاسىنىڭ بىرىنە اينالدىرۋعا ۋادە بەردى.
- وڭتۇستىك كورەيا اقىرى قۇرلىق جانە تەڭىزدە عانا ەمەس، سونىمەن قاتار اۋەدە بەيبىتشىلىكتى قورعاۋ ءۇشىن ءوز تەحنولوگيالارىن پايدالانىپ قارۋ جاساپ شىعاردى، - دەپ مالىمدەدى ول.
ەل 2015 -جىلى ەسكىرگەن امەريكالىق F-4 جانە F-5 جويعىش ۇشاقتارىنىڭ ورنىنا وتاندىق دىبىستان جىلدام جويعىش ۇشاق ساتىپ الۋ ماقساتىندا KF-21 ازىرلەۋ باعدارلاماسىن ىسكە قوستى.
- ءوز تەحنولوگيالارىمىزدى پايدالانىپ جاسالعان جانە ءوز قولىمىزبەن قۇراستىرىلعان KF-21 جويعىش ۇشاقتارى اقىرى پايدلاناۋعا بەرىلىپ جاتىر. بۇل جويعىش ۇشاق ءبىز جارتى عاسىردان استام ۋاقىت بويى ارمانداعان ءوزىن- ءوزى قامتاماسىز ەتەتىن قورعانىسقا دەگەن اسىل ۇمتىلىستاردى بەينەلەيدى. KF-21 جويعىش ۇشاعىنىڭ تابىسى ءبىزدىڭ قورعانىس قابىلەتىمىزدى نىعايتىپ قانا قويماي، سونىمەن قاتار وڭتۇستىك كورەياعا الەمدەگى جەتەكشى قورعانىس دەرجاۆالارىمەن باسەكەلەسۋگە جاڭا سەرپىن بەرەدى، - دەپ قوستى پرەزيدەنت.
لي چجە مەن ەلدىڭ قورعانىس ونەركاسىبىنىڭ باسەكەگە قابىلەتتىلىگىن ودان ءارى نىعايتۋ ءۇشىن وڭتۇستىك كورەيانىڭ قارۋ-جاراق جۇيەلەرى مەن ازىرلەۋ سالاسىنداعى تاجىريبەسىن سەرىكتەس ەلدەرمەن بولىسۋگە ۋادە بەردى.
سەۋل قازىرگى ۋاقىتتا يندونەزياعا 16 KF-21 جويعىش ۇشاعىن ەكسپورتتاۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول قويۋدى جوسپارلاپ وتىر، بۇل ەلدىڭ وتاندىق وندىرىستەگى جويعىش ۇشاقتاردى العاشقى شەتەلدىك ساتۋى بولماق.
وسىعان وڭتۇستىك كورەيا الەمدە قارۋ-جاراق ەكسپورتى بويىنشا ءتورتىنشى ورىنعا شىعۋدى كوزدەپ وتىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.