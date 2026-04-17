وڭتۇستىك كورەيا بيلىگى حالىق ينتەرنەتسىز قالمايتىنداي باعدارلاما ازىرلەدى
استانا. قازاقپارات - وڭتۇستىك كورەيا بيلىگى ينتەرنەتتى بازالىق قاجەتتىلىك رەتىندە قاراستىرىپ، قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋ باعىتىندا ناقتى قادامدار جاساپ جاتىر، دەپ حابارلايدى msit.go.kr.
بۇدان بولەك، ازاماتتاردىڭ «نەگىزگى بايلانىس قۇقىعىن» قامتاماسىز ەتۋ؛ ءموبيلدى ينتەرنەت پاكەتى بىتكەن جاعدايدا شەكتەۋلى جىلدامدىقپەن (شامامەن 400 كبيت/س) بايلانىسقا قولجەتىمدىلىكتى ساقتاۋ؛ قارت ادامدار ءۇشىن بايلانىس قىزمەتتەرىن (قوڭىراۋ، SMS) كەڭەيتۋ؛ ارزان تاريفتەر ەنگىزۋ، ونىڭ ىشىندە 5G بايلانىسىنا قولجەتىمدى پاكەتتەردى ارزانداتۋ كوزدەلگەن.
سونىمەن قاتار، بيلىك قوعامدىق كولىكتەگى ينتەرنەت ساپاسىن جاقسارتۋدى (مەترو مەن پويىزداردا LTE-دەن 5G گە كوشۋ)، سيفرلىق قاۋىپسىزدىكتى كۇشەيتۋدى جانە توتەنشە جاعدايلاردا بايلانىس جۇيەسىنىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋدى جوسپارلاپ وتىر.
بۇل باستامالار ينتەرنەتتى بارشاعا قولجەتىمدى ەتۋ، ياعني پاكەت بىتكەندە ادامدار تولىق بايلانىسسىز قالماۋى ءۇشىن بازالىق دەڭگەيدە قىزمەت كورسەتۋ ءۇشىن قولعا الىنعان.