وڭتۇستىك كورەيا الەمدەگى ەڭ جىلدام پويىز جوباسىن ازىرلەپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا ساعاتىنا 370 شاقىرىم جىلدامدىقپەن جۇرە الاتىن جوعارى جىلدامدىقتى پويىزدىڭ نەگىزگى تەحنولوگيالارىن ازىرلەۋدى اياقتادى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
EMU-370 دەپ اتالاتىن پويىزدا قولدانىلاتىن تەحنولوگيالار تەحنيكالىق تۇرعىدان جوبالانعان ەڭ جوعارى جىلدامدىقتى ساعاتىنا 407 ك م- گە جەتكىزۋگە مۇمكىندىك بەرەدى.
جوبا 2022-جىلدىڭ ساۋىرىنەن 2025-جىلدىڭ جەلتوقسانىنا دەيىن كورەيا تەمىرجولىن زەرتتەۋ ينستيتۋتىنىڭ باسشىلىعى جۇزەگە اسىردى.
كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، وعان جالپى سوماسى 22,5 ميلليارد ۆون (15,23 ميلليون دوللار) ينۆەستيتسيا سالىندى، ونىڭ ىشىندە 18 ميلليارد ۆون مەملەكەتتىك بيۋجەتتەن جانە 4,5 ميلليارد ۆون جەكە سەكتوردان.
ۇكىمەت العاشقى پويىزداردى كەلەسى جىلى شىعارۋدى جوسپارلاپ وتىر، سىناقتان وتكىزۋ 2030-جىلعا جوسپارلانعان، ال كوممەرتسيالاندىرۋ 2031-جىلدان كەيىن جۇزەگە اسىرىلادى.
كوممەرتسيالىق قىزمەتكە ەنگىزىلگەننەن كەيىن، EMU-370 ەلەكتر پويىزى الەمدەگى ەكىنشى ەڭ جىلدام كوممەرتسيالىق پويىزعا اينالادى، ول قازىر ساعاتىنا 400 ك م جىلدامدىقپەن سىناقتان ءوتىپ جاتىر.
كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتى بويىنشا، فرانسيا، گەرمانيا جانە جاپونيا سياقتى ەلدەر قازىرگى ۋاقىتتا ساعاتىنا شامامەن 320 ك م جىلدامدىقپەن جوعارى جىلدامدىقتى پويىزداردى پايدالانادى.
بۇعان دەيىن Hyperloop پويىزى ۇشاقتان جىلدام پويىزعا اينالۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.