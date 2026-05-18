وڭتۇستىك كورەيا ادام تەكتەس روبوت شىعاراتىن اۋقىمدى جوبانى ىسكە قوسپاقشى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا الداعى بەس جىلدا جاساندى ينتەللەكتپەن جۇمىس ىستەيتىن گۋمانويد روبوتتار جاساۋ ءۇشىن قاجەتتى نەگىزگى تەحنولوگيالار ازىرلەۋگە 50,4 ميلليارد ۆون (33,5 ميلليون دوللار) ينۆەستيتسيا سالادى، دەپ حابارلايدى Yonhap.
كورەيانىڭ وزىق عىلىم جانە تەحنولوگيا ينستيتۋتى باسقاراتىن جانە 2030-جىلعا دەيىن سوزىلاتىن باعدارلاما ۇكىمەتتىڭ بيىل جاريالانعان «K- Moonshot» باستاماسىنىڭ بولىگى، ول جاساندى ينتەللەكتتى عىلىمي-تەحنيكالىق زەرتتەۋلەر مەن ازىرلەمەلەرگە بىرىكتىرۋدى ماقسات ەتەدى.
وسى جوبانىڭ اياسىندا LG ەlectronics Inc. جانە جەرگىلىكتى WIRobotics ستارتاپى جاپپاي وندىرۋگە بولاتىن وزىق روبوتتىق پلاتفورمالار مەن گۋمانويدتى روبوت مودەلدەرىن ازىرلەيدى.
ءىرى جەرگىلىكتى ۋنيۆەرسيتەتتەردى قوسا العاندا، عىلىمي-زەرتتەۋ ينستيتۋتتارى جاساندى ينتەللەكت مودەلىن ازىرلەۋگە قاتىسادى.
وسىلايشا، وڭتۇستىك كورەيا جاساندى ينتەللەكتپەن جۇمىس ىستەيتىن گۋمانويد روبوتتاردىڭ الەمدىك نارىعىندا جەتەكشى ورىنعا جەتۋ ءۇشىن كۇش-جىگەرىن ەكى ەسەگە ارتتىرۋدى كوزدەپ وتىر.
گۋمانويدتى روبوتتار اۋرۋحانالاردا جانە باسقا دا ەمدەۋ مەكەمەلەرىندە ادامداردى قولداۋ ءۇشىن قاجەتتى ۇزاق مەرزىمدى جانە كۇردەلى تاپسىرمالاردى ورىنداۋ قابىلەتىن باعالاۋ ءۇشىن سىناقتان وتكىزىلەدى.
بۇعان دەيىن بەيجىڭدە گۋمانويدتى روبوتتىڭ جارتىلاي مارافوندا ادامنان جىلدام جۇگىرگەنى حابارلانعان.