11:09, 25 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5
وڭتۇستىك كورەيا 109 مىڭ شەتەلدىك جۇمىسشىنى قابىلدايدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا كەلەر جىلى جۇمىس كۇشىنە سۇرانىستى قامتاماسىز ەتۋ باعارلاماسى اياسىندا 109 مىڭ ماۋسىمدىق شەتەلدىك جۇمىسشىنى قابىلدايدى.
اۋىل شارۋاشىلىعى، مۇحيت جانە ادىلەت مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتتەرىنە قاراعاندا، بۇل سان بيىلعى 96 مىڭ ۆيزالىق كۆوتامەن سالىستىرعاندا، 14,1 پايىزعا كوپ بولىپ وتتىر.
Yonhap تىڭ حابارلاۋىنشا، ۇكىمەت ەڭبەك ميگرانتتارى ءۇشىن قاۋىپسىز ەڭبەك جاعدايىن قامتاماسىز ەتۋگە كۇش سالۋعا ۋادە بەردى.
بيلىك شەتەلدىك جۇمىسشىلار اۋىل شارۋاشىلعى مەن بالىق اۋلاۋ كاسىبىندەگى جۇمىس قولىنىڭ جەتىسپەۋشىلىگى پروبلەماسىن شەشۋگە كومەكتەسەدى دەگەن ويدا.
وسىعان دەيىن وڭتۇستىك كورەياداعى قازاقستاندىق ميگرانتتار ەلگە زاڭدى تۇردە ورالا الاتىنى تۋرالى جازدىق.