وڭتۇستىك ايماقتاردا الداعى ۆەگەتاتسيا كەزەڭىندە سۋ تاپشى بولادى - ۇكىمەت دابىل قاقتى
استانا. KAZINFORM - بۇگىن ۇكىمەت وتىرىسىندا ەڭ الدىمەن كۇن تارتىبىنەن تىس ماسەلە - ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك ايماقتارىن سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ جايى قارالدى.
- وتىرىستىڭ كۇن تارتىبىنەن تىس الداعى ۆەگەتاتسيا كەزەڭىندە ەلىمىزدىڭ وڭتۇستىك ايماقتارىن سۋمەن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەسىن تىڭدايمىز. وتكەن اپتادا قانات الدابەرگەن ۇلى (پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى بوزىمبايەۆ) جانە اۋىل شارۋاشىلىعى، سۋ رەسۋرستارى مينيسترلەرىمەن بىرگە وڭتۇستىك ايماقتارعا بارىپ، جەرگىلىكتى حالىقپەن بىرنەشە كەزدەسۋ وتكىزىپ، ءتيىستى تۇسىندىرمە بەرگەن بولاتىن، - دەدى وتىرىستى اشقان پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ.
نەگىزى ماسەلە بويىنشا ءسوز العان قانات بوزىمبايەۆ 4-5-جەلتوقسان ارالىعىندا قىزىلوردا، تۇركىستان جانە جامبىل وبلىستارىندا سۋ رەسۋرستارى مينيسترلىگى، اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى، وبلىس اكىمدىكتەرى، قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى، سۋ شارۋاشىلىعى ۇيىمدارى جانە شارۋا قوجالىقتارى وكىلدەرىنىڭ قاتىسۋىمەن كوشپەلى كەڭەستەر وتكىزىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءۇش وڭىردە دە سۋ از كەزەڭنىڭ جالعاسىپ جاتقانى راستالدى. شاردارا سۋ قويماسىنا سۋ كەلۋى 43 پايىزعا تومەندەدى. نارىن- سىرداريا كاسكادىنداعى ءىرى سۋ قويمالارداعى سۋ كولەمى بىلتىرعى جىلمەن سالىستىرعاندا 3,8 ميلليارد تەكشە مەترگە كەم. 2026 -جىلعى ۆەگەتاتسياعا بولجامدى سۋ كەلۋى نەبارى 1-2 ميلليارد تەكشە مەتر دەپ باعالانىپ وتىر، بۇل 1 ميلليارد تەكشە مەترگە دەيىن تاپشىلىق قاۋپىن تۋدىرادى. جامبىل وبلىسىندا سۋ قويمالاردىڭ تولىمدىلىعى بار بولعانى 41 پايىزدى قۇرايدى. كيروۆ جانە تەرىس- اشىبۇلاق سۋ قويمالارىن جوبالىق دەڭگەيگە دەيىن تولماۋ قاۋپى بار، - دەدى ول.
ۆيتسە-پرەمەر ءبىرقاتار وبلىستا 2025 -جىلى ىلعالسۇيگىش داقىلداردى قىسقارتۋ جونىندەگى جوسپارلى كورسەتكىشتەر ورىندالماعانىن اتاپ ءوتتى.
- دەگەنمەن، سۋدى ۇنەمدەۋ بويىنشا وڭ ديناميكا ساقتالۋدا: سۋ ۇنەمدەۋ تەحنولوگيالارى قولدانىلاتىن الاڭ 543,5 مىڭ گەكتاردان استى، جىل سايىنعى ءوسىم شامامەن 150 مىڭ گەكتاردى قۇرايدى. مەملەكەتتىك قولداۋ ايتارلىقتاي كۇشەيتىلدى. 2026-2028 -جىلدارعا ارنالعان بيۋدجەتتە 228,1 ميلليارد تەڭگە قاراستىرىلعان، ونىڭ ىشىندە 214,6 ميلليارد تەڭگە - ينۆەستيتسيالىق سۋبسيديالار، - دەدى قانات بوزىمبايەۆ.