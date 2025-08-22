وڭتۇستىك امەريكا فۋتبولىندا قاندى قاقتىعىس بولدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك امەريكا كۋبوگى اياسىنداعى ارگەنتينانىڭ «يندەپەندەنتە» مەن چيليدىڭ «ۋنيۆەرسيداد» كلۋبتارى اراسىنداعى ماتچ جانكۇيەرلەر اراسىنداعى داۋدان كەيىن ەسەپكە الىنبايتىن بولدى، دەپ حابارلايدى The Sun.
كوماندالار بۋەنوس- ايرەستەگى «ليبەرتادورەس دە امەريكا» ستاديونىندا ويناپ، 1:1 ەسەبىمەن تەڭ ءتۇستى. توبەلەس ەكىنشى تايمنىڭ باسىندا ۋنيۆەرسيداد جانكۇيەرلەرى الاڭ يەلەرىنىڭ جانكۇيەرلەرىنە زاتتاردى لاقتىرا باستاعان كەزدە باستالدى. باقىلاۋدى جوعالتقان پوليسيا قىزمەتكەرلەرى ءتىپتى جارىلعىش زاتتاردى قولدانۋعا ءماجبۇر بولدى. تارتىپسىزدىك سالدارىنان 3 ادامنىڭ قازا تاپقانى، 10 كورەرمەننىڭ اۋىر جاراقات العانى جانە چيليلىك 90 جانكۇيەردىڭ قاماۋعا الىنعانى حابارلاندى.
باسىلىمنىڭ حابارلاۋىنشا، قاندى توبەلەستەن كەيىن ماتچ تولىعىمەن توقتاتىلدى. CONMEBOL مەن «يندەپەندەنتە» مۇنى رەسمي تۇردە راستادى. وڭتۇستىك امەريكا فۋتبول كونفەدەراتسياسى دا تارتىپتىك شارالار قولدانىلۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتتى.
جاعدايعا چيلي پرەزيدەنتى گابريەل بوريچ تە ارالاستى. ول وقيعاعا قاتىستى مالىمدەمە جاسادى.
- اۆەللانەدا قالاسىنداعى «يندەپەندەنتە» مەن «ۋنيۆەرسيداد» جانكۇيەرلەرى اراسىندا بولعان وقيعا كوپ جاعىنان مۇلدەم دۇرىس ەمەس. جانكۇيەرلەر اراسىنداعى زورلىق-زومبىلىق پەن ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ سالعىرتتىعىن اقتاۋعا بولمايدى. ادىلەت ءۇشىن بۇل جاعدايعا كىنالىلەردى انىقتاۋ كەرەك. ءبىزدىڭ قازىرگى باسىمدىق - شابۋىلعا ۇشىراعان ازاماتتارىمىزدىڭ جاعدايىن انىقتاۋ، ولارعا شۇعىل مەديتسينالىق كومەك كورسەتۋ جانە تۇتقىندالعانداردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ، - دەدى چيلي باسشىسى.
پرەزيدەنت سونداي-اق ءوز ازاماتتارىنىڭ جاعدايىن بىلۋگە ۋادە بەردى.
- مەن ارگەنتيناداعى ەلشىمىز حوسە انتونيو ۆيەرا-گاللوعا تاپسىرما بەردىم. «ۋنيۆەرسيداد» جانكۇيەرلەرى تۇتقىندالعان پوليتسيا ءبولىمى مەن جارالانعاندار ەمدەلىپ جاتقان اۋرۋحاناعا بارادى. ءبىز ازاماتتارىمىزدىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن جۇمىس ىستەپ جاتىرمىز، - دەدى ول.
