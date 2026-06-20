موتسارتتىڭ 1778 -جىلعى قولجازباسى الەمگە العاش رەت تانىستىرىلادى
پاۆلودار. KAZINFORM - فرانسيادا بۇرىن بەلگىسىز بولعان ۆولفگانگ امادەي موتسارتتىڭ قولجازباسى - 1778 -جىلى پاريجدە جۇمىس ىستەگەن كەزىندە جازىلعان 44 بەتتىك نوتالىق داپتەرى تابىلدى، دەپ حابارلايدى DW.
ماماندار بۇل ولجانى سوڭعى ونجىلدىقتاعى ەڭ ماڭىزدى مۋزىكالىق جاڭالىقتاردىڭ ءبىرى دەپ باعالاپ وتىر.
قولجازبا ۇزاق ۋاقىت بويى فرانسيا ۇلتتىق كىتاپحاناسىنىڭ مۋزىكالىق بولىمىندە ون سەگىزىنشى عاسىردىڭ سوڭىنا تيەسىلى اۆتورى بەلگىسىز قۇجات رەتىندە ساقتالعان. مۋزىكالىق قورلاردىڭ كۋراتورى فرانسۋا-پەر گۋا 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىندا جازبالاردىڭ ءبىر بولىگى موتسارتتىڭ قولتاڭباسىنا ۇقساس ەكەنىن بايقايدى. كەيىننەن ساراپتاما ونىڭ بولجامىن راستادى.
داپتەردە كومپوزيتسيا جازۋعا ارنالعان جاتتىعۋلار مەن فلەيتا جانە ارفاعا ارنالعان جەتى شىعارما قامتىلعان. زەرتتەۋشىلەردىڭ پىكىرىنشە، بۇل - 22 جاستاعى موتسارتتىڭ 1778 -جىلدىڭ مامىر- شىلدە ايلارى ارالىعىندا ءوزىنىڭ شاكىرتى، گەرتسوگ دە گيننىڭ قىزى ماري- لۋيزا- فيليپپينا دە گينگە كۇن سايىن وتكىزگەن ساباقتارىنىڭ ماتەريالدارى.
مامانداردىڭ باعالاۋىنشا، بۇل داپتەر موتسارتتىڭ كومپوزيتسيانى قالاي وقىتقانىن كورسەتەتىن بۇگىنگە دەيىنگى ەڭ ەرتە بەلگىلى دەرەك. موتسارتتىڭ ساباقتارى بارىسىندا جازىلعان فلەيتا مەن ارفاعا ارنالعان التى شىعارما تولىق ساقتالعان جانە قازىرگى كونسەرتتىك رەپەرتۋاردى تولىقتىرۋى مۇمكىن. قولجازباداعى كوپتەگەن ءۇزىندىنىڭ اۆتورلىعى ورتاق سيپاتقا يە، ويتكەنى وندا ۇستاز بەن شاكىرتتىڭ جازبالارى قاتار ورىلگەن.
سوڭعى جاتتىعۋ اياقتالماي قالعان، ال داپتەردىڭ سوڭعى التى بەتى بوس. زەرتتەۋشىلەر ساباقتار ماري-لۋيزا دە گيننىڭ 1778 -جىلعى 26-شىلدەدەگى ۇيلەنۋ تويىنان كەيىن توقتاعان دەپ ەسەپتەيدى.
تابىلعان شىعارمالار العاش رەت 21-ماۋسىمدا فرانسيا ۇلتتىق كىتاپحاناسىنىڭ سوپاق زالىندا كوپشىلىك الدىندا ورىندالادى. شىعارمالاردى فلەيتاشى ماتيلدا كالدەريني مەن فرانسيا راديوسىنىڭ فيلارمونيالىق وركەسترىنىڭ ارفاشىسى نيكوليا تيۋلە ورىندايدى. ال كەلەسى كۇنى بۇل تۋىندىلاردىڭ الەمدىك راديوپرەمەراسى فرانسيا راديوسىنىڭ ەفيرىندە وتەدى.