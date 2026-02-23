ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    17:44, 23 - اقپان 2026 | GMT +5

    وتكەن جىلى قازاقستاندا قانشا مىڭ اۆتوكولىك ساتىلدى

    استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى ساتىلعان اۆتوكولىكتەردىڭ اراسىندا وتاندىق ءونىمنىڭ ۇلەسى باسىم. بۇل جونىندە «قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعى» ز ت ب پرەزيدەنتى انار ماقاشيەۆا مالىمدەدى.

    ا
    Фото: Pexels

    - 2025-جىلى ەلىمىزدە 234852 جاڭا اۆتوكولىك ساتىلدى. بۇل كورسەتكىش 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا، %14,4 عا جوعارى. دەمەك، سۇرانىس جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. سونداي-اق قازاقستاندا بىلتىر ساتىلعان 235 مىڭعا جۋىق ماشينانىڭ %69، ياعني 162 مىڭ دانادان استامى - وتاندىق ءونىم. بىزدىڭشە، ەلىمىزدەگى جاڭا اۆتوكولىك ساۋداسى 2026-جىلى تاعى %5 عا وسەدى، - دەيدى مامان.

    سونداي-اق ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىقتاردىڭ اراسىندا جەڭىل اۆتوكولىك العاندا، قىتاي برەندتەرىن تاڭدايتىندار كوپ. ماسەلەن، بىلتىر 222 مىڭنان استام جەڭىل ماشينا ساتىلسا، سونىڭ %39، ياعني 85,6 مىڭ داناسى - قىتاي برەندتەرى.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى جەڭىل اۆتوكولىكتەردىڭ 40 پايىزدان استامى ابدەن ەسكىرگەنىن جازعانبىز.

    تەگ:
    ەكونوميكا
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار