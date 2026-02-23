وتكەن جىلى قازاقستاندا قانشا مىڭ اۆتوكولىك ساتىلدى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلى ساتىلعان اۆتوكولىكتەردىڭ اراسىندا وتاندىق ءونىمنىڭ ۇلەسى باسىم. بۇل جونىندە «قازاقستاننىڭ اۆتوكولىك وداعى» ز ت ب پرەزيدەنتى انار ماقاشيەۆا مالىمدەدى.
- 2025-جىلى ەلىمىزدە 234852 جاڭا اۆتوكولىك ساتىلدى. بۇل كورسەتكىش 2024-جىلمەن سالىستىرعاندا، %14,4 عا جوعارى. دەمەك، سۇرانىس جىل سايىن ارتىپ كەلەدى. سونداي-اق قازاقستاندا بىلتىر ساتىلعان 235 مىڭعا جۋىق ماشينانىڭ %69، ياعني 162 مىڭ دانادان استامى - وتاندىق ءونىم. بىزدىڭشە، ەلىمىزدەگى جاڭا اۆتوكولىك ساۋداسى 2026-جىلى تاعى %5 عا وسەدى، - دەيدى مامان.
سونداي-اق ونىڭ ايتۋىنشا، قازاقستاندىقتاردىڭ اراسىندا جەڭىل اۆتوكولىك العاندا، قىتاي برەندتەرىن تاڭدايتىندار كوپ. ماسەلەن، بىلتىر 222 مىڭنان استام جەڭىل ماشينا ساتىلسا، سونىڭ %39، ياعني 85,6 مىڭ داناسى - قىتاي برەندتەرى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن ەلىمىزدەگى جەڭىل اۆتوكولىكتەردىڭ 40 پايىزدان استامى ابدەن ەسكىرگەنىن جازعانبىز.