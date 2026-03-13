وتكەن جىلى ەلدەن قانشا ادام كەتىپ، قانشاسى كەلدى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلى قازاقستانعا تۇراقتى تۇرۋعا 23761 ادام كەلدى، ال كەتكەندەردىڭ سانى 7608 ادام.
سىرتقى كوشى-قوننىڭ سالدوسى وڭ - 16153 ادام. وسىلايشا ەلىمىزدە قاتارىنان ءۇشىنشى جىل كوشى-قوننىڭ وڭ سالدوسى بايقالىپ وتىر.
2024 -جىلمەن سالىستىرعاندا قازاقستاننان كەتكەندەر سانى 40,2 پايىز ازايدى، ەلگە كەلگەندەر سانى 18,9 پايىز كەمىدى.
- نەگىزگى كوشى-قون الماسۋى ت م د ەلدەرىمەن جۇرگەن. دوستاستىق ەلدەرىنە بارلىق كەلۋشىلەردىڭ 81,8 پايىز جانە كەتكەندەردىڭ 71,8 پايىز تيەسىلى. باسقا ەلدەردىڭ ىشىندە قىتايدان، موڭعوليادان جانە گەرمانيادان كەلگەندەردىڭ سانى كوپ بولسا، كەتكەن ەلدەر اراسىندا ازاماتتار گەرمانيا، پولشا جانە ا ق ش-قا كوبىرەك كوشكەن، - دەلىنگەن ۇلتتىق ستاتيستيكا حابارلاماسىندا.
كەلگەندەردىڭ باسىم بولىگى تۇراقتى تۇرۋ ءۇشىن ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرى اراسىندا الماتى وبلىسىن - 5754 ادام، الماتى قالاسىن - 4068 ادام جانە ماڭعىستاۋ وبلىسىن - 3562 ادام تاڭداعان.
ەلدەن كەتكەندەردىڭ كوبى قاراعاندى وبلىسىنان - 1451 ادام، الماتى قالاسىنان - 757 ادام جانە شىعىس قازاقستان وبلىسىنان - 685 ادام كوشىپ كەتكەن.
شەتەلدەن كەتكەندەر مەن كەلگەندەردىڭ نەگىزگى ۇلەسى 35-39 جاس ارالىعىنداعى ازاماتتار. ەلدەن كەتكەندەر جانە كەلگەندەر اراسىندا تەحنيكالىق جانە ەكونوميكالىق ءبىلىمى بار ادامدار سانى باسىم.
- 2024 -جىلىمەن سالىستىرعاندا ەل ىشىندەگى كوشى-قون 13,6 پايىز ءوستى. وڭىرلەر اراسىندا ەلىمىزدىڭ 4-ايماعىندا حالىق كوشى-قونىنىڭ وڭ ايىرماسى بايقالىپ وتىر: استانا (87 459 ادام)، الماتى (33126 ادام)، شىمكەنت (15130 ادام) قالالارى جانە الماتى وبلىسىندا (12110 ادام)، - دەلىنگەن حابارلامادا.