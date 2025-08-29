وتباسىنىڭ 5 مۇشەسىن ولتىرگەن ادام ءومىر بويىنا سوتتالدى
استانا. KAZINFORM - وڭتۇستىك كورەيا سوتى 28-تامىزدا اتا-اناسىن، ايەلىن جانە ەكى قىزىن ولتىرگەن 50 جاستاعى ەر ادامدى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىرۋ تۋرالى ۇكىم شىعاردى، دەپ حابارلايدى Yonhap News Agency.
سوت ۇكىمىنە سايكەس، لي ەسىمدى ەر ادام ءوزىنىڭ 80 جاستاعى اتا-اناسىن، 50 جاستاعى ايەلىن جانە 20 جاستاعى ەكى قىزىن ءولتىرۋ جانە ەسىرتكىگە قارسى كۇرەس تۋرالى زاڭدى بۇزعاندىقتان ايىپتى دەپ تانىلدى. وقيعا 2025-جىلى 14-ساۋىردە يونگين قالاسىندا بولعان. لي كەلەسى كۇنى قاماۋعا الىندى.
تەرگەۋ مالىمەتىنشە، ول الدىمەن جابىرلەنۋشىلەرگە تىنىشتاندىراتىن دارىلەر (ترانكۆيليزاتورلار، ۇيىقتاتاتىن دارىلەر) بەرىپ، كەيىن بۋىندىرىپ ولتىرگەن.
لي قۇرىلىس كومپانياسىن باسقارعان جانە بيزنەس مانسابىندا ميللياردتاعان ۆون قارىزعا باتقان. سوت حاتتامالارىنا قاراعاندا، ول ەسىرتكىنى الدىن الا دايىنداپ، قىلمىس جاساۋدى جوسپارلاعان. قىلمىس جاساۋ ءۇشىن قولايلى كۇندى كۇتىپ، مۇمكىندىك پايدا بولعاندا، جوسپارىن جۇزەگە اسىرعان.
پروكۋراتۋرا سوتتان ليدى ءولىم جازاسىنا كەسۋدى سۇراپ، ونىڭ ارەكەتىن «ادامگەرشىلىككە جاتپايتىن جانە الەۋمەتتىك نورمالارعا قايشى» دەپ سيپاتتادى. الايدا سوت ەر ادامدى ءومىر بويىنا باس بوستاندىعىنان ايىردى.
