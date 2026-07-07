وتباسىن قۇرعاندارعا ارنالعان جاڭا جوبا باستالدى
استانا. KAZINFORM - قىرعىزستان استاناسىندا «جاڭا ۇيلەنگەندەردىڭ اعاش وتىرعىزۋى» اتتى جاڭا ەكولوگيالىق جانە الەۋمەتتىك جوبا باستالدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ بىشكەكتەگى ءتىلشىسى.
بىشكەك قالالىق اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭا ۇيلەنگەندەر جاس وتباسىنىڭ سيمۆولى رەتىندە وزدەرىنىڭ جەكە اعاشتارىن وتىرعىزا الادى.
قاتىسۋ ءۇشىن ەكى اپتا بۇرىن قالالىق اكىمدىكتىڭ رەسمي سايتى ارقىلى ءوتىنىم بەرىلەدى. قاتىسۋشىلار كۇندى، ۋاقىتتى جانە قالاعان ورىندى تاڭدايدى، سودان كەيىن QR كود ارقىلى تولەم جاسايدى.
قىزمەت قۇنى ۇيىمداستىرۋشىلار ۇسىنعان كوشەتتىڭ تامىر جۇيەسىنىڭ تۇرىنە بايلانىستى:
10-ءساۋىر مەن 25-قازان ارالىعىندا جابىق تامىر جۇيەسى بار كوشەتتەردى وتىرعىزۋ ءۇشىن 15 500 سوم؛
ەرتە كوكتەمدە 10-ناۋرىزدان 10-ساۋىرگە دەيىن جانە كۇزدە 26-قازاننان 25-قاراشاعا دەيىن جالاڭاش تامىرلى كوشەتتەردى وتىرعىزۋ - 7800 سوم.
جوبا بىشكەكتى كوگالداندىرۋعا، ەكولوگيالىق جاعدايدى جاقسارتۋعا جانە قورشاعان ورتاعا قامقورلىقپەن قاراۋدى قالىپتاستىرۋعا باعىتتالعان. وتىرعىزىلعان اعاش جاڭا وتباسىنىڭ سيمۆولىنا اينالادى، ونىمەن بىرگە وسەدى جانە بۇل ماڭىزدى وقيعانىڭ ەستەلىگىن الداعى جىلدارعا ساقتايدى.
بۇعان دەيىن اقسۋ-جاباعىلى قورىعىنىڭ 100 جىلدىعىنا وراي 1000 ءتۇپ اعاش ەگىلگەنىن حابارلاعان ەدىك.