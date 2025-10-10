وتباسى مۇشەلەرى قازاقستاننان پانا تاپقان گازالىق دارىگەر نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - گازا سەكتورىنداعى پالەستينالىق دارىگەر حۋسام ءابۋ سافيانىڭ بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنا ۇسىنىلۋى سوعىس كەزىندە ءوز مىندەتتەرىن اتقارۋدى جالعاستىرعان مەديتسينا قىزمەتكەرلەرىنىڭ ەرلىگىن مويىنداۋ بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ونىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىنۋ تۋرالى باستاما دارىگەردىڭ ەرەكشە باتىلدىعى مەن ادامگەرشىلىگىن مويىنداعان نيدەرلاندتىڭ Doctors for Gaza ۇيىمىنا تيەسىلى. ونىڭ كانديداتۋراسىن قولداعان پەتيتسياعا 40 مىڭنان استام ادام قول قويعان.
گازا سەكتورىنداعى دارىگەر بىرنەشە ايعا سوزىلعان قورشاۋ كەزىندە توزىمدىلىك پەن ادامگەرشىلىكتىڭ سيمۆولىنا اينالدى. قورقىتۋ مەن ۇزدىكسىز اتقىلاۋعا قاراماستان، ول پاتسيەنتتەرىن تاستاپ كەتۋدەن باس تارتىپ، 2024 -جىلدىڭ جەلتوقسانىندا يزرايل كۇشتەرى تۇتقىنداعانعا دەيىن اۋرۋحانادا قالىپ وتىردى.
قورعاۋشىسىنىڭ مالىمەتىنشە، دوكتور ءابۋ سافيا قازىر يزرايل بيلىگىنىڭ قولىندا سوتسىز جانە اۋىر جاعدايدا قاماۋدا وتىر، بۇل ونىڭ دەنساۋلىعىنا كەرى اسەرىن تيگىزىپ وتىر، دەپ حابارلايدى پالەستينالىق ب ا ق.
ەسكە سالا كەتسەك، 2024 -جىلدىڭ قازان ايىندا دارىگەردىڭ 15 جاسار ۇلى يبراھيم يزرايل شابۋىلى كەزىندە قازا تاپقان. دارىگەر حۋسام سوعان قاراماستان ۇستالعانعا دەيىن اۋرۋحانادا جۇمىسىن جالعاستىردى.
قۇقىق قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ مالىمەتىنشە، قاقتىعىس باستالعاننان بەرى سەكتوردا 1600 دەن استام مەديتسينا قىزمەتكەرى قازا تاپتى، تاعى جۇزدەگەن ادام ءالى قاماۋدا وتىر.
Doctors for Gaza باستاماسى ەۋروپالىق گۋمانيتارلىق ورتادا كەڭىنەن قولداۋ تاپتى. نيدەرلاند جانە نورۆەگياداعى ادام قۇقىقتارىن قورعاۋ ۇيىمدارىنىڭ وكىلدەرى دوكتور ءابۋ سافيانى مويىنداۋ «وت استىندا ادامداردىڭ ءومىرىن ساقتاپ قالعانداردىڭ بارلىعىنا ىنتىماق حابارى» بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
دارىگەردىڭ ايەلى البينا ءابۋ سافيا مەن ولاردىڭ بالالارى - قازاقستان ازاماتتارى. ولار تامىز ايىندا گازا سەكتورىنان ەۆاكۋاتسيالانىپ، قازىر قاۋىپسىز جەردە ورنالاسقان. قازاقستان دارىگەر ءابۋ سافيانىڭ وتباسىنا باسپانا بەرىپ، ولارعا سوعىس ءجۇرىپ جاتقان پالەستينا انكلاۆىنان ەۆاكۋاتسيالاۋ كەزىندە گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتتى.
دارىگەردىڭ تاعى ءبىر ۇلى ءىلياس ءابۋ سافيا Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا اكەسىنە بەرىلۋى مۇمكىن نوميناتسيا - «تەك وتباسىنىڭ عانا ەمەس، ەڭ قيىن جاعدايلارعا قاراماستان توزىمدىلىك پەن ادامگەرشىلىك تانىتقان بارشا مەديتسينا قىزمەتكەرىنىڭ ماقتانىشى مەن العىسى» ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز بۇل جاڭالىقتى ماقتانىش جانە اۋىرتپالىقپەن قابىلدايمىز. مەنىڭ اكەم حالىقارالىق دەڭگەيدە مويىندالسا دا، ول ءالى دە تۇرمەنىڭ قاتال جاعدايىندا ءومىر ءسۇرىپ وتىر. بۇل نوميناتسيا ونىڭ ىسىنە جانە نەگىزسىز قاماۋعا الىنعان بارلىق دارىگەردىڭ تاعدىرىنا نازار اۋدارادى دەپ ۇمىتتەنەمىز، - دەدى ءىلياس.
بەيبىتشىلىك سالاسىنداعى نوبەل سىيلىعىنىڭ لاۋرەاتتارى 10-قازان، جۇما كۇنى بەلگىلى بولادى.
بيىل نوبەل سىيلىعىنا 338 ۇمىتكەر ۇسىنىلدى. ولاردىڭ اراسىندا اقش پرەزيدەنتى دە بولۋى مۇمكىن.
اۆتور
زارينا تۋعانبايەۆا