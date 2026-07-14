وتباسىمەن بىرگە وقۋعا جيى تاڭدالاتىن 10 كىتاپ انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە كىتاپ وقۋ مادەنيەتىن دامىتۋمەن قاتار، وتباسىمەن بىرگە كىتاپ وقۋ ءداستۇرىن جاڭعىرتۋعا دا ەرەكشە ءمان بەرىلىپ كەلەدى.
بۇل يگى ءۇردىس ۇرپاقتار اراسىنداعى بايلانىستى نىعايتىپ، بالانىڭ بويىنا كىتاپقا دەگەن سۇيىسپەنشىلىكتى دارىتىپ قانا قويماي، وتباسى مۇشەلەرىن ورتاق قۇندىلىق توڭىرەگىندە بىرىكتىرەدى.
2026-جىلدىڭ العاشقى جارتىجىلدىعىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بارلىق بۋىن قىزىعا وقيتىن 10 شىعارما ايقىندالدى.
مادەنيەت جانە اقپارات مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، ءتىزىم رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار ءۇش جانە وڭىرلەردەگى 17 كىتاپحانانىڭ مالىمەتى نەگىزىندە جاسالدى.
شىعارمالاردىڭ ءتىزىمىن باۋىرجان مومىش ۇلىنىڭ «ۇشقان ۇيا» ەڭبەگى باستايدى. بۇل تۋىندىنى 13 كىتاپحانا ەڭ كوپ وقىلاتىن كىتاپتاردىڭ قاتارىنا ەنگىزگەن. شىعارمادا وتباسى تاربيەسى، ۇلكەنگە قۇرمەت، ۇلتتىق سالت-ءداستۇر مەن رۋحاني قۇندىلىقتار كەڭىنەن كورىنىس تاپقان. سوندىقتان ول بۇگىنگى كۇنى دە ءار بۋىن وقىرمان ءۇشىن تاعىلىمى مول تۋىندى رەتىندە باعالانىپ كەلەدى.
جيناقتالعان مالىمەت ەلىمىزدە كوبىنە بالالىق شاق، ەل تاريحى، وتباسى تاربيەسى، ۇلتتىق قۇندىلىقتار مەن ادامگەرشىلىك تاقىرىپتارىن ارقاۋ ەتكەن شىعارمالارعا قىزىعۋشىلىق باسىم ەكەنىن كورسەتتى.
ەلىمىزدە جاس وقىرماندارعا ارنالعان كىتاپ قورى 7 ميلليوننان اسقانىن جازعان ەدىك.
ەلميرا ورالبايەۆا