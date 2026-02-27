وتباسى بانكى قىزمەتتەرى ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى
استانا. KAZINFORM - وتباسى بانك مەملەكەتتىك سىيلىقاقىنىڭ شوتتارعا ەسەپتەلۋىنە بايلانىستى قىزمەتتەر قولجەتىمسىز بولادى.
مەملەكەتتىك سىيلىقاقىنىڭ شوتتارعا ەسەپتەلۋىنە بايلانىستى 27-اقپان ساعات 18:00 دەن 2-ناۋرىز ساعات 09:00 گە دەيىن كەلەسى قىزمەتتەر قولجەتىمسىز بولادى:
بانك بولىمشەلەرى، اگەنتتىك جەلى، ۆيدەوبانكينگ، موبيلدى قوسىمشا، ينتەرنەت-بانكينگ جانە «BaSpana Market» پورتالى ارقىلى شوتتار مەن دەپوزيتتەر اشۋ جانە تولىقتىرۋ، سونداي-اق بىلىكتىلىكتەن ءوتۋ؛
سەرىكتەس بانكتەر ارقىلى كرەديتتەر بويىنشا تولەمدەردى قابىلداۋ جانە دەپوزيتتەرگە جارنالار ەنگىزۋ؛
موبيلدى قوسىمشاداعى اۆتوتولەمدەر.
- وپەراتسيالاردى جوسپارلاۋ كەزىندە وسى اقپاراتتى ەسكەرىپ، قاجەتتى تولەمدەردى الدىن الا جۇزەگە اسىرۋدى سۇرايمىز. قولايسىزدىقتار ءۇشىن كەشىرىم سۇرايمىز جانە تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز. 28-اقپان بانكتىڭ بارلىق فيليالى مەن بولىمشەلەرى ءۇشىن دەمالىس كۇنى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ايتا كەتەلىك وتباسى بانك 2-ناۋرىزدان باستاپ تۇرعىن ءۇي كەزەگىنىڭ ءتارتىبىن وزگەرتەدى.