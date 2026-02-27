ق ز
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    21:15, 27 - اقپان 2026 | GMT +5

    وتباسى بانكى قىزمەتتەرى ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى

    استانا. KAZINFORM - وتباسى بانك مەملەكەتتىك سىيلىقاقىنىڭ شوتتارعا ەسەپتەلۋىنە بايلانىستى قىزمەتتەر قولجەتىمسىز بولادى.

    Отбасы банк «Наурыз» бағдарламасы бойынша кредит беру үшін KASE-ден 102,7 млрд теңге тартты
    Фото: Отбасы банк

    مەملەكەتتىك سىيلىقاقىنىڭ شوتتارعا ەسەپتەلۋىنە بايلانىستى 27-اقپان ساعات 18:00 دەن 2-ناۋرىز ساعات 09:00 گە دەيىن كەلەسى قىزمەتتەر قولجەتىمسىز بولادى:

    بانك بولىمشەلەرى، اگەنتتىك جەلى، ۆيدەوبانكينگ، موبيلدى قوسىمشا، ينتەرنەت-بانكينگ جانە «BaSpana Market» پورتالى ارقىلى شوتتار مەن دەپوزيتتەر اشۋ جانە تولىقتىرۋ، سونداي-اق بىلىكتىلىكتەن ءوتۋ؛

    سەرىكتەس بانكتەر ارقىلى كرەديتتەر بويىنشا تولەمدەردى قابىلداۋ جانە دەپوزيتتەرگە جارنالار ەنگىزۋ؛

    موبيلدى قوسىمشاداعى اۆتوتولەمدەر.

    - وپەراتسيالاردى جوسپارلاۋ كەزىندە وسى اقپاراتتى ەسكەرىپ، قاجەتتى تولەمدەردى الدىن الا جۇزەگە اسىرۋدى سۇرايمىز. قولايسىزدىقتار ءۇشىن كەشىرىم سۇرايمىز جانە تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىز ءۇشىن العىس بىلدىرەمىز. 28-اقپان بانكتىڭ بارلىق فيليالى مەن بولىمشەلەرى ءۇشىن دەمالىس كۇنى، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    ايتا كەتەلىك وتباسى بانك 2-ناۋرىزدان باستاپ تۇرعىن ءۇي كەزەگىنىڭ ءتارتىبىن وزگەرتەدى.

    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
