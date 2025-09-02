«وتباسى بانكى»: «كەلەشەك» باعدارلاماسى اياسىندا 6762 كىشكەنتاي قازاقستاندىقتىڭ ەسەپشوتىنا 1,6 ميلليارد تەڭگە اۋدارىلدى
استانا. KAZINFORM - بەس جاسار بالالاردىڭ اتا-انالارى ءۇشىن جاقسى جاڭالىق. ۇل-قىزدارىڭىزدىڭ «AQYL» دەپوزيتىنە مەملەكەتتىك باستاپقى كاپيتال اۋدارىلدى. قاراجات «قارجى ورتالىعى» ا ق-نان ءتۇستى جانە بولاشاقتا وقۋ اقىسىن تولەۋگە ارنالعان.
دۇيسەنكۇل ءابيدىڭ اجەسى بۇگىن نەمەرەسىنىڭ جيناق ەسەپشوتىنداعى 471840 تەڭگە. سوماسىن كورىپتى. ول بەس جاسار ءجاسميننىڭ قامقورشىسى. قىز بالا اتا-اناسىز ءوسىپ جاتىر. سوندىقتان ونىڭ بولاشاعى كوپ جاعدايدا اجەسىنىڭ قامقورلىعىنا، مەملەكەت تاراپىنان كورسەتىلەتىن كومەككە بايلانىستى.
- بۇل شىنىمەن دە قۋانىشتى جاڭالىق. بيىل نەمەرەم مەكتەپكە دايىندالىپ جاتىر. ءبىزدىڭ ۇلكەن وتباسىمىز ونى قولدايدى. مەملەكەت بيىل بەس جاسقا تولاتىن بالالاردىڭ وقۋىنا باستاپقى كاپيتال بولە باستايتىنىن ءبىلدىم. جاسميننىڭ تۋعان كۇنىندە، ياعني مامىر ايىنىڭ 15- كۇنى مەن وعان «وتباسى بانكىندە» «AQYL» وقۋ دەپوزيتىن اشتىم، بۇگىن اقشا ءتۇستى. نەمەرەمنىڭ بولاشاعىنا، جوعارى وقۋ ورنىنا ءتۇسىپ، لايىقتى ءبىلىم الۋىنا قاراجات جينايمىز، - دەيدى دۇيسەنكۇل ءابي اجە.
بيىلدان باستاپ 5 جاسقا تولعان بارلىق بالالارعا «كەلەشەك» باعدارلاماسى اياسىندا مەملەكەتتەن باستاپقى ءبىلىم بەرۋ كاپيتالى ەسەپتەلەتىن بولادى.
قازىر جاسمينمەن بىرگە 23 قازاقستاندىق بالا مەملەكەتتەن 471840 تەڭگە كولەمىندە باستاپقى كاپيتال الدى. بۇل جەتىم بالالار مەن اتا- اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار.
وتباسىندا تاربيەلەنىپ جاتقان تاعى 6739 بالانىڭ ءارقايسىسىنا 235920 تەڭگەدەن بەرىلدى.
باستاپقى كاپيتالدى العانداردىڭ قاتارىندا ديانا ەسقاليەۆا دا بار. ول وتباسىنىڭ كەنجەسى. اناسى تاتيانا شيەۆچەنكونىڭ ءۇش بالاسى بار جانە ولاردىڭ بارلىعىنا «وتباسى بانكىندە» دەپوزيت اشىلعان.
- ديانانىڭ اتىنا «AQYL» دەپوزيتىن اشتىق، 10 جاسار ۇلىمىز بەن 20 جاستاعى قىزىمىزدىڭ «وتباسى» بانكىندە ەسەپشوتى بار. الداعى ۋاقىتتا «وتباسى بانكى» ارقىلى وعان ءۇي ساتىپ الۋدى جوسپارلاپ وتىرمىز. العاشىندا مەملەكەت بىزگە باستاپقى كاپيتالدى بەرەدى دەگەنگە سەنبەدىم، ءبىراق تۇسكەن قاراجاتتى كورگەندە شابىتتاندىم. بۇل جاقسى باستاما، - دەيدى بانك كليەنتى تاتيانا شيەۆچەنكو.
«وتباسى بانكى» 2025 -جىلدىڭ ءبىرىنشى جارتىجىلدىعىندا 5 جاسقا تولعان بالالاردىڭ شوتىنا قاراجات اۋداردى. 2025 -جىلدىڭ ەكىنشى جارتىجىلدىعىندا 5 جاسقا تولعان بالالارعا قاراجات 2026 -جىلدىڭ اقپان ايىندا تۇسەدى.
«كەلەشەك» باعدارلاماسى بويىنشا باستاپقى ءبىلىم بەرۋ كاپيتالى AQYL دەپوزيتتەرىنە اۋدارىلادى. اشىلعان AQYL دەپوزيتتەرىنە باستاپقى كاپيتالدى الۋ ءۇشىن ولاردى الدىن الا اشۋ نەمەسە قوسىمشا كەلىسىمگە قول قويۋ قاجەت بولاتىن.
مەملەكەتتەن تۇسكەن باستاپقى كاپيتالدى ساقتاپ قالۋ ءۇشىن اتا- انالار بالالارى كامەلەتتىك جاسقا تولعانشا نەمەسە وقۋ ورنىنا تۇسكەنگە دەيىن «AQYL» دەپوزيتىنە جىل سايىن جارنا اۋدارۋى قاجەت.
جىلىنا ەڭ تومەنگى جارنا 24 ا ە ك نەمەسە 2025 -جىلى 94368 تەڭگە.
حالىقتىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتارى ساناتىنداعى بالالار ءۇشىن - 12 ا ە ك نەمەسە 2025 -جىلى 47184 تەڭگە.
جەتىم جانە اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار ءۇشىن اشىلعان «AQYL» دەپوزيتىنە جىل سايىنعى مىندەتتى جارنا تولەۋدىڭ قاجەتى جوق.
جارنالاردى ءبىرجولعى تولەممەن نەمەسە جىل بويىنا بولىكتەرگە بولۋگە بولادى - ەڭ باستىسى ەڭ تومەنگى جارنانى ەنگىزۋ شارتى جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن ورىندالۋى كەرەك.
باستاپقى كاپيتال دەپوزيتكە ەنگىزىلگەننەن كەيىن ەنگىزىلگەن جارنا سوماسى ەسەپكە الىنادى. باستاپقى وقۋ كاپيتالى ەسەپتەلگەنگە دەيىن شوتتاعى جيناقتار ەسەپكە الىنبايدى.
ال ەگەر جىل سوڭىندا قاجەتتى سوما ەنگىزىلمەسە، وندا مەملەكەتتەن تۇسكەن 60 ا ە ك نەمەسە 235920 تەڭگە كولەمىندەگى باستاپقى كاپيتال بيۋدجەتكە قايتارىلادى.
«AQYL» دەپوزيتىنىڭ شارتتارى:
پايىزدىق مولشەرلەمە %13,58 (ج ت س م %14,5 دان):
مەملەكەتتىك سىيلىقاقى: سالىمشىلاردىڭ بارلىق ساناتتارى ءۇشىن - %5. جەتىم بالالارعا، اتا- اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالارعا، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالارعا، كوپ بالالى جانە از قامتىلعان وتباسىلاردان شىققان بالالارعا - %7.
دەپوزيت اشۋ كەزىندە مىندەتتى باستاپقى جارنا سوماسى 3 ا ە ك نەمەسە 11796 تەڭگە (2025 ج. ) .
جەتىم جانە اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار ءۇشىن باستاپقى جارنا قاراستىرىلماعان.
دەپوزيت بويىنشا جىل سايىن ەسەپتەلەتىن سىياقىنىڭ ماكسيمالدى مولشەرى 100 ا ە ك قۇرايدى (2025 -جىلعا 393200 تەڭگە).
مەملەكەتتىك سىيلىقاقى الۋ ءۇشىن كەمىندە 1 جىل جيناقتاۋ مەرزىمى ەسەپتەلەدى، ياعني مەملەكەت سىيلىقاقىسىن ەسەپتەۋ ءۇشىن سالىم ءبىر جىل بولۋى كەرەك.
ال ەگەر ءسىز دەپوزيتتى 2025 -جىلدىڭ اقپانىندا اشساڭىز، وندا مەملەكەتتىك سىيلىقاقى تەك 2027 -جىلى ەسەپتەلەتىن بولادى، ويتكەنى 2026 -جىلدىڭ 1-قاڭتارىندا سالىمىڭىزعا بار بولعانى 11 اي بولادى.
«AQYL» دەپوزيتىن اشۋدىڭ بەس جولى:
1. BaSpana Market پورتالىندا. ول ءۇشىن otbasybank.kz سايتىنداعى جەكە كابينەتكە ءوتىپ، «مەنىڭ بانكىم»، ودان كەيىن «دەپوزيتتەر» بولىمىنە ءوتىڭىز. ءارى قاراي «جاڭا دەپوزيت» تۇيمەسىن باسىپ، «AQYL» اشىڭىز؛
2. Otbasy Bank موبيلدى قوسىمشاسىندا. ول ءۇشىن ءموبيلدى قوسىمشاداعى «مەنىڭ بانكىم» تۇيمەسىن باسىڭىز، سودان كەيىن «جاڭا دەپوزيت اشۋ» بولىمىنە ءوتىپ، اشۋ ءۇشىن ءبىلىم بەرۋ دەپوزيتىن تاڭداڭىز.
3. بانك بولىمشەلەرىندە؛
4. كەڭەس بەرۋشىلەردىڭ كومەگىمەن. https://hcsbk.kz/ru/network-agents/ سىلتەمەسى بويىنشا ءوز قالاڭىزدا كەڭەسشى تاڭداۋىڭىزعا بولادى.
5. hcsbk.kz بانكىنىڭ ۆەب- سايتىنداعى بەينەقوڭىراۋ ارقىلى.