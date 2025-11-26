وتباسى بانكتىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعى قانداي دەڭگەيدە ەكەنى ايتىلدى
استانا. قازاقپارات - Moody’s حالىقارالىق رەيتينگىلىك اگەنتتىگى وتباسى بانكتىڭ قارجىلىق تۇراقتىلىعىن جوعارى دەڭگەيدە ەكەنىن تاعى دا راستادى.
اگەنتتىك بانككە ۇلتتىق ۆاليۋتاداعى دەپوزيتتەر بويىنشا بەرىلگەن ۇزاقمەرزىمدى رەيتينگتى Baa1 دەڭگەيىندە قالدىردى. سونداي-اق بانكتىڭ قىسقا جانە ۇزاق مەرزىمدى قارجىلىق تاۋەكەلدەردى باسقارۋ قابىلەتى دە سەنىمدى دەگەن باعاسىن الدى. Moody’s بەرگەن بۇل باعالار وتباسى بانكتىڭ تۇراقتى، سەنىمدى جانە جاۋاپكەرشىلىگى جوعارى قارجى ينستيتۋتى ەكەنىن كورسەتەدى.
بۇگىندە بانك اكتيۆتەر كولەمى بويىنشا ەلىمىزدىڭ ە د ب ىشىندە 4-ورىندا، ال مەنشىكتى كاپيتال بويىنشا 5-ورىندا تۇر. بيىل بانك ونىمدەرىنىڭ ارقاسىندا 62363 قازاقستاندىق وتباسى باسپانالى بولىپ، قونىس تويىن اتاپ ءوتتى.
كوپتەگەن ازاماتتار ءۇشىن باقىتتى قونىستوي يەلەرىنىڭ قاتارىنا قوسىلۋعا ءالى دە مۇمكىندىك بار. قازىرگى ۋاقىتتا وتباسى بانك «ناۋرىز» باعدارلاماسى بويىنشا وتىنىمدەر قابىلداپ جاتىر. ءوتىنىم قابىلداۋ 2025-جىلدىڭ 1-جەلتوقسانىنا دەيىن جالعاسادى. وسى كەزەڭ اياقتالعان سوڭ قاتىسۋشىلار پۋلدارى قالىپتاسىپ، ودان ءارى كرەديتتىك وتىنىمدەردى قابىلداۋ، تۇرعىن ءۇي ىزدەۋ جانە قارىز بەرۋ كەزەڭى باستالادى. بۇگىنگى تاڭدا باعدارلاماعا 19580 ءوتىنىم ءساتتى تىركەلدى. ونىڭ ىشىندە 3119 ءوتىنىم - تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان الەۋمەتتىك جاعىنان وسال ساناتتاعى ازاماتتاردان تۇسكەن.
«ناۋرىز» باعدارلاماسىنا قاتىسۋشىلاردىڭ باسىم بولىگى - 35 جاسقا دەيىنگى جاس قازاقستاندىقتار. تۇرعىنداردىڭ ەڭ كوپ تاڭدايتىن قالالارى - الماتى، استانا جانە شىمكەنت. بيىلدىڭ وزىندە بۇل باعدارلاما 7404 وتباسىنىڭ قونىس تويىن تويلاۋىنا مۇمكىندىك بەردى.
بانك تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق جۇيەسى اياسىندا قارىز بەرۋدى دە بەلسەندى تۇردە جالعاستىرىپ كەلەدى. بۇل - بۇگىندە ەلىمىزدىڭ بارلىق وڭىرىندەگى كوپتەگەن ازاماتتار ءۇشىن ەڭ قولجەتىمدى جانە كەڭىنەن قولدانىلاتىن نەگىزگى قۇرالداردىڭ ءبىرى. ايماقتاردا «ديپلوممەن - اۋىلعا» جوباسى، جاستارعا ارنالعان باستامالار جانە ءتۇرلى مەملەكەتتىك باعدارلامالار جۇمىس ىستەپ، قازاقستاندىقتاردىڭ باسپانا الۋ مۇمكىندىگىن كەڭەيتىپ وتىر.
وسىنداي تۇراقتى ءارى جۇيەلى جۇمىستىڭ ناتيجەسى بانكتىڭ كرەديتتىك پورتفەلىنەن ايقىن كورىنەدى. 2025-جىلدىڭ 1-قازانىنا بەرىلگەن مالىمەتتەر بويىنشا، وتباسى بانكتىڭ ۇلەسى ەلىمىزدەگى بۇكىل يپوتەكالىق پورتفەلدىڭ 51 پايىزىن قۇرايدى. ال جالپى كرەديتتىك پورتفەل كولەمى 3885454 ميلليون تەڭگەگە جەتتى.
قاراجات جيناۋدى ۇيرەنۋ قازاقستاندىقتارعا يپوتەكانى ۋاقىتىندا وتەۋگە دە ۇلكەن كومەك بەرەدى. تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسى جيناق جۇيەسى قالىپتاستىراتىن تۇراقتى تۇردە اقشا جيناۋ داعدىسى ازاماتتاردىڭ قارجىلىق جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرادى. سونىڭ ناتيجەسىندە وتباسى بانك كليەنتتەرى قارىزدارىن وتەۋدە ەرەكشە ءتارتىپتى ءارى تۇراقتى بولىپ كەلەدى.
وسى مادەنيەتتىڭ ارقاسىندا بانك ەلىمىزدەگى ەكىنشى دەڭگەيلى بانكتەر اراسىنداعى NPL كورسەتكىشى ەڭ تومەن ۇيىمداردىڭ ءبىرى سانالادى. قازىرگى ۋاقىتتا 90 كۇننەن استام مەرزىمى وتكەن كرەديتتەردىڭ ۇلەسى نەبارى 0,12 پايىزدى قۇرايدى، ال نارىقتاعى ورتاشا كورسەتكىش - 3,52 پايىز.
قازىرگى تاڭدا تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق جۇيەسىنە ەلىمىزدىڭ 3,3 ميلليون ازاماتى سەنىم ارتىپ وتىر، بۇل شامامەن ەكونوميكالىق تۇرعىدان بەلسەندى حالىقتىڭ %33,6 قۇرايدى. 2025-جىلدىڭ 1-قاراشاسى جاعداي بويىنشا دەپوزيتتىك پورتفەل كولەمى 2598990 ميلليون تەڭگەگە جەتتى.
وسى جىلى وتباسى بانكتە جاڭا دەپوزيت اشقان ادامدار سانى 739913 ادامدى قۇرادى. ولار بۇل قاراجاتتى كەيىنگى ۋاقىتتا ەڭ تومەنگى پايىزدىق مولشەرلەمەمەن نەسيە الىپ، تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋ ءۇشىن پايدالانباق.
جەكە تۇلعالارعا بولاشاقتاعى باسپاناسى ءۇشىن قاراجات جيناۋعا مەملەكەت تە قولداۋ كورسەتەدى.
جىل سايىن مەملەكەت دەپوزيت سوماسىنىڭ %20 ىنا دەيىنگى سىيلىق اقىنى (ماكسيمالدى 200 ا ە ك) ەسەپتەپ بەرەدى. 2025-جىلى دا بۇل مۇمكىندىك ساقتالادى. جىل سوڭىنا دەيىن، ياعني 31-جەلتوقسانعا دەيىن، دەپوزيتكە 786400 تەڭگە سالساڭىز، ماكسيمالدى سىيلىق اقى رەتىندە 157280 تەڭگە الۋعا بولادى.
دەپوزيت اشۋ ءۇشىن بانك كەڭەسشىلەرىنە جۇگىنۋگە بولادى، ال قاشىقتان راسىمدەۋدى موبيلدى قوسىمشا نەمەسە ۆيدەوبانك ارقىلى جاساۋعا مۇمكىندىك بار.