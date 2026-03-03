وتباسى بانك سالىمشىلارىنا ەسەپتەلگەن مەملەكەتتىك سىياقى مولشەرى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - وتكەن دەمالىس كۇندەرى وتباسى بانكى سالىمشىلارىنىڭ دەپوزيتتەرىنە مەملەكەتتىك سىياقى ەسەپتەلدى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا 2530829 قازاقستاندىققا مەملەكەت سىياقى بەرىلدى، دەپ حابارلايدى بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
مەملەكەت سىياقىسىن العانداردىڭ جالپى سانىنىڭ 388799 ى - جەكە باسپاناسى جوق جانە تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان ازاماتتار. ولاردىڭ 237688 ءى تۇرعىن ءۇي كەزەگىنە بۇرىن، kezekte.kz پورتالىندا تىركەلگەن. ولار بولاشاقتا جىلدىق مولشەرلەمەسى %2 دان باستالاتىن جەڭىلدەتىلگەن زاەم الۋ ءۇشىن وتباسى بانك دەپوزيتتەرىندە جوسپارلى تۇردە قاراجات جيناپ جاتىر. تاعى 151111 ادام 2025-جىلعى 24-مامىردان كەيىن orken.otbasybank.kz پورتالىندا تۇرعىن ۇيگە مۇقتاج رەتىندە ەسەپكە قويىلىپ، بيىل عانا جيناقتاۋدى باستادى.
2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا دەپوزيتتەرىنە مەملەكەت سىياقىسى ەسەپتەلگەن كەزەكتە تۇرعانداردىڭ ىشىندە ى جانە 2-توپتاعى 12059 مۇگەدەك، 57551 كوپبالالى وتباسى، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالا تاربيەلەپ وتىرعان 10679 وتباسى، سونداي-اق «جەتىم بالالار جانە اتا-اناسىنىڭ قامقورلىعىنسىز قالعان بالالار» ساناتى بويىنشا تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان 13966 ازامات بار.
سونىمەن قاتار تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق جۇيەسىنىڭ 303406 جاس قاتىسۋشىسى دا مەملەكەت سىياقىسىن الدى. ولاردىڭ اتا-انالارى بولاشاقتا باسپانا ساتىپ الۋىنا نەگىز قالاۋ ءۇشىن بالالاردىڭ اتىنا وتباسى بانك دەپوزيتتەرىن اشقان. بيىل ولاردىڭ شوتتارىنا 9,6 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە مەملەكەت سىياقىسى ەسەپتەلدى.
- جالپى قازاقستاندىقتارعا ەسەپتەلگەن مەملەكەت سىياقىسىنىڭ سوماسى 124,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى. تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناق جۇيەسىنە قاتىسقان سالىمشى دەپوزيتىنە ەڭ كوبى 157280 تەڭگە الدى. مەملەكەت سىياقىسىنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرىن 591709 قازاقستاندىق - وتباسى بانك كليەنتتەرى يەلەندى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
مەملەكەت سىياقىسى ەسەپتەلگەن 555732 دەپوزيت ونلاين تۇردە - موبيلدى قوسىمشا جانە بەينەسەرۆيس ارقىلى اشىلعان. مەملەكەت سىياقىسىمەن ىنتالاندىرىلعان جيناق شوتتارىنىڭ ەڭ كوبى شىمكەنت قالاسىنىڭ تۇرعىندارى اراسىندا - 164146 سالىم، استانا قالاسىندا - 126341 سالىم جانە الماتى قالاسىندا - 113297 سالىم اشىلعان. ءدال وسى قالالاردا مەملەكەت سىياقىسى ەسەپتەلگەن جيناق شوتتارىنىڭ ۇلەسى جوعارى.
مەملەكەت سىياقىسىن تولەۋدى زاڭعا سايكەس مەملەكەت قامتاماسىز ەتەدى. وسىلايشا ول ازاماتتاردى قولداپ، باسپانالى بولۋعا تەزىرەك قاراجات جيناۋعا كومەكتەسەدى.
- اعىمداعى جىلى مەملەكەت سىياقىسى وتكەن جىلدارى سىياقى بەرىلگەن سالىم سوماسىنا قايتا ەسەپتەلمەيدى. ەگەر مەملەكەت سىياقىسى بەرىلەتىن جيناق سوماسى 200 اە ك- تەن اسسا، سىياقى بەرىلمەگەن قالدىق سوما كەلەسى جىلى مەملەكەت سىياقىسىن ەسەپتەۋ كەزىندە ەسكەرىلەدى. مىسالى، ەگەر 2024-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا سالىمشى دەپوزيتتە 1 ميلليون تەڭگە جيناسا، مەملەكەت سىياقىسى تەك 200 ا ە ك- كە تەڭ سوماعا عانا ەسەپتەلدى. قالعان ايىرما 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەت سىياقىسىن ەسەپتەۋ كەزىندە ەسكەرىلدى، - دەپ ءتۇسىندىردى ۆەدومستۆو.
ەگەر ءبىر سالىمشىنىڭ بانكتە بىرنەشە دەپوزيتى بولسا، مەملەكەت سىياقىسى ونىڭ تاڭداۋى بويىنشا تەك بىرەۋىنە عانا ەسەپتەلەدى. مەملەكەت سىياقىسى ەسەپتەلەتىن دەپوزيتتى وزگەرتۋ ءۇشىن سالىمشى ەسەپتى جىل اياقتالعانعا دەيىن وتباسى بانك موبيلدى قوسىمشاسىندا قاجەتتى جيناق شوتىن بەلگىلەپ، ءتيىستى وزگەرىستى ءوز بەتىنشە ەنگىزۋى ءتيىس.
- 2026-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مەملەكەت سىياقىسىنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى 173000 تەڭگە. ونى الۋ ءۇشىن وتباسى بانك شوتىندا كەمىندە 865000 تەڭگە (200 ا ە ك) جيناقتالۋى قاجەت. ءول ۇشىن سالىمشىلار اي سايىن شامامەن 73000 تەڭگەدەن دەپوزيتكە سالىپ وتىرۋى ءتيىس. بانك سىياقىسى مەن مەملەكەت سىياقىسىن قوسا ەسەپتەگەندە، وتباسى بانك دەپوزيتتەرى بويىنشا جىلدىق ءتيىمدى مولشەرلەمە 14 پايىزعا دەيىن جەتۋى مۇمكىن. وتباسى بانكتەگى جيناقتار قازاقستاندىقتارعا جىلدىق مولشەرلەمەسى %3,5 دان باستالاتىن (ج ت س م 3,6 پايىزدان 4,4 پايىزعا دەيىن) قولجەتىمدى نەسيە الىپ، جەكە باسپاناسىن ساتىپ الۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەلىنگەن بانك حابارلاماسىندا.
وسىدان بۇرىن وتباسى بانك 2-ناۋرىزدان باستاپ تۇرعىن ءۇي كەزەگىنىڭ ءتارتىبىن وزگەرتەتىنىن جازعانبىز.