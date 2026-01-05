ق ز
    15:28, 05 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    وتباسى بانك قوسىمشاسى مەن enpf-otbasy پورتالى ۋاقىتشا ىستەمەي تۇر

    استانا. KAZINFORM - وتباسى بانك ءوز جۇيەسىندەگى اقاۋلارعا رەسمي تۇسىنىكتەمە بەردى.

    Отбасы банк «Наурыз» бағдарламасы бойынша кредит беру үшін KASE-ден 102,7 млрд теңге тартты
    Фото: Отбасы банк

    - قازىرگى ۋاقىتتا بانكتىك سەرۆيستەر بويىنشا تەحنيكالىق جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. بۇل پروتسەسس جوسپارلانعاننان ۇزاعىراق ۋاقىتتى الدى.

    وكىنىشكە قاراي، ۋاقىتشا تۇردە بانك بولىمشەلەرىندە، باسپانا ماركەت پلاتفورماسىندا جانە موبيلدى قوسىمشادا وپەراتسيالار قولجەتىمسىز.

    سونداي-اق بايلانىس ورتالىعى ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى، - دەپ جازادى بانكتىڭ رەسمي سايتى.

    رەسمي مالىمەتتە بانك ماماندارى بارلىق جۇيەلەر مەن بانك وپەراتسيالارىن مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەتۋگە كۇش سالىپ جاتقانى ايتىلعان.

    - تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىز ءۇشىن راقمەت جانە ۋاقىتشا قولايسىزدىقتار ءۇشىن كەشىرىم سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    «وتباسى بانك» موبيلدىك قوسىمشاسىنان بولەك ب ج ز ق- داعى جەتكىلىكتىلىك شەگىنەن ارتىلعان اقشانى ەمدەلۋ مەن تۇرعىن ۇيگە باعىتتاۋ وپەراتسياسىن راسىمدەيتىن enpf-otbasy پورتالى دا ىستەمەي تۇر.

    ايتا كەتەيىك، بىلتىر وتباسى بانكتە 1 ميلليون دەپوزيت اشىلدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
