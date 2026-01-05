وتباسى بانك قوسىمشاسى مەن enpf-otbasy پورتالى ۋاقىتشا ىستەمەي تۇر
استانا. KAZINFORM - وتباسى بانك ءوز جۇيەسىندەگى اقاۋلارعا رەسمي تۇسىنىكتەمە بەردى.
- قازىرگى ۋاقىتتا بانكتىك سەرۆيستەر بويىنشا تەحنيكالىق جۇمىستار جۇرگىزىلۋدە. بۇل پروتسەسس جوسپارلانعاننان ۇزاعىراق ۋاقىتتى الدى.
وكىنىشكە قاراي، ۋاقىتشا تۇردە بانك بولىمشەلەرىندە، باسپانا ماركەت پلاتفورماسىندا جانە موبيلدى قوسىمشادا وپەراتسيالار قولجەتىمسىز.
سونداي-اق بايلانىس ورتالىعى ۋاقىتشا جۇمىس ىستەمەيدى، - دەپ جازادى بانكتىڭ رەسمي سايتى.
رەسمي مالىمەتتە بانك ماماندارى بارلىق جۇيەلەر مەن بانك وپەراتسيالارىن مۇمكىندىگىنشە تەزىرەك قالىپتى رەجيمدە جۇمىس ىستەتۋگە كۇش سالىپ جاتقانى ايتىلعان.
- تۇسىنىستىك تانىتقاندارىڭىز ءۇشىن راقمەت جانە ۋاقىتشا قولايسىزدىقتار ءۇشىن كەشىرىم سۇرايمىز، - دەلىنگەن حابارلامادا.
«وتباسى بانك» موبيلدىك قوسىمشاسىنان بولەك ب ج ز ق- داعى جەتكىلىكتىلىك شەگىنەن ارتىلعان اقشانى ەمدەلۋ مەن تۇرعىن ۇيگە باعىتتاۋ وپەراتسياسىن راسىمدەيتىن enpf-otbasy پورتالى دا ىستەمەي تۇر.
ايتا كەتەيىك، بىلتىر وتباسى بانكتە 1 ميلليون دەپوزيت اشىلدى.