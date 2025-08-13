وتباسى بانك جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكالىق باعدارلامانى قايتا ىسكە قوستى
استانا. KAZINFORM - وتباسى بانك «ناۋرىز» يپوتەكالىق باعدارلاماسىن قايتا باستادى، دەپ حابارلايدى El.kz ينتەرنەت پورتالى.
بانك قازاقستان قور بيرجاسىنان (KASE) 150 ميلليارد تەڭگە تارتقانىن جانە نەسيەلەۋدى قايتا باستاۋعا دايىن ەكەنىن حابارلادى.
شارتتار وزگەرىسسىز قالدى: باستاپقى جارنا - كەمىندە %20، ەڭ جوعارى نەسيە سوماسى - استانا مەن الماتى ءۇشىن 36 ميلليون تەڭگەگە دەيىن، باسقا وڭىرلەر ءۇشىن 30 ميلليون تەڭگەگە دەيىن. ج ت س م - %9,6 دان %13 عا دەيىن. نەسيە مەرزىمى - 19 جىلعا دەيىن، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بارلىق ماقۇلدانعان وتىنىمدەر مەن پاتەر بروندارى كۇشىندە قالادى. وزەكتى اقپارات وتباسى بانكىنىڭ رەسمي ينتەرنەت-رەسۋرستارىندا جاريالانىپ وتىرادى.
ەسكە سالايىق، ماۋسىم ايىندا بانك جاڭا نەسيەلەر بەرۋگە ۋاقىتشا شەكتەۋ ەنگىزگەن ەدى. سول كەزدە تەك كەپىل شارتى مەن تولەم كەستەسىن قوسا العاندا، بارلىق قۇجاتتارعا قول قويىپ ۇلگەرگەندەر عانا نەسيە العان. قالعان كليەنتتەرگە كۇتۋگە تۋرا كەلگەن بولاتىن.