وتباسى بانك استاناداعى ەڭ ۇزدىك سالىق تولەۋشىلەردىڭ ءبىرى رەتىندە ماراپاتتالدى
استانا. KAZINFORM - وتباسى بانك استانا قالاسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتىنەن ماراپات الدى. بانك نۇرا اۋدانى بويىنشا «ۇزدىك سالىق تولەۋشى» نوميناتسياسىندا جانە قالانىڭ بيۋجەتىن تولىقتىرۋعا قوسقان ۇلەسى ءۇشىن ماراپاتتالدى.
بانكتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى اتاپ وتكەندەي، بۇل - مەكەمەنىڭ ۇستانىپ وتىرعان اشىق ءارى ادال سالىق ساياساتىنىڭ جوعارى باعالانۋى.
سوڭعى ءبىر جىلدا وتباسى بانك تولەيتىن سالىقتار مەن الەۋمەتتىك تولەمدەردىڭ كولەمى ايتارلىقتاي ءوستى، جانە بۇل وڭ ديناميكا الداعى ۋاقىتتا دا ساقتالادى. 2024-جىلى بانك 34,5 ميلليارد تەڭگە سالىق تولەدى.
2025-جىلدىڭ 11 ايىندا بۇل كورسەتكىش 42 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. ونىڭ 35,3 ميلليارد تەڭگەسى رەسپۋبليكالىق بيۋجەتكە باعىتتالدى. رەسپۋبليكالىق بيۋجەت - ەلدىڭ جالپى قورى، ياعني وسى قاراجات ەسەبىنەن اسكەر مەن پوليتسيانىڭ جۇمىسى، مەديتسينا، جول قۇرىلىسى، زەينەتاقىلار مەن مەملەكەتتىك باعدارلامالاردى قارجىلاندىرىلادى.
تاعى 2,98 ميلليارد تەڭگەنى بانك جەرگىلىكتى بيۋجەتتەرگە اۋداردى. 2025-جىلعى 2-شىلدەگە دەيىن وتباسى بانك الماتى قالاسىنىڭ سالىق تولەۋشىسى بولدى. ودان كەيىن رەسمي تۇردە استانانىڭ سالىق تولەۋشىسىنە اينالدى. ەندى بانك تولەيتىن سالىقتارىنىڭ ءبىر بولىگى استانادا قالادى. سالىق قالا تۇرعىندارىنا قاجەتتى سالالار، ياعني: مەكتەپتەر مەن بالاباقشالاردىڭ جۇمىسى، ەمحانالار، كوشەلەر مەن اۋلالاردى جوندەۋ، قوعامدىق كولىك سىندى باعىتتارعا كەتەدى.
بيىل وتباسى بانك زەينەتاقى جارنالارى، م ءا م س جانە باسقا دا الەۋمەتتىك تولەمدەرگە 3,65 ميلليارد تەڭگە باعىتتادى. 2025-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا بانك 51,7 ميلليارد تەڭگە سالىق پەن الەۋمەتتىك تولەمدەر اۋدارۋدى جوسپارلاپ وتىر - بۇل وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا 17,2 ميلليارد تەڭگەگە ارتىپ رەكوردتىق كورسەتكىش بولماق.
- 2025-جىل وتباسى بانك ءۇشىن ەرەكشە جىل بولدى. ءبىز 600 ادامدىق كوماندامەن استاناعا كوشتىك. بانكتىڭ العاشقى ماراپاتى - ەلورداداعى ءىرى سالىق تولەۋشى رەتىندە تانىلۋىمىز - ءبىز ءۇشىن ۇلكەن مانگە يە. جاڭا استانالىقتار رەتىندە جەرگىلىكتى بيۋجەتكە تۇسەتىن قارجىنى ارتتىرۋ ءۇشىن بار كۇشىمىزدى سالامىز. اسىرەسە، جاس ارىپتەستەرىمىز ەرەكشە ىنتامەن كوشتى، سەبەبى ولار وسى قالادا وتباسىن قۇرىپ، باسپانا ماسەلەسىن شەشەمىز دەپ ۇمىتتەنەدى، - دەدى وتباسى بانك باسقارما ءتورايىمى ءلاززات يبراگيموۆا.
وتباسى بانكىندە ەلوردا جاستارىنا قولجەتىمدى شارتتارمەن باسپانا الۋعا كومەكتەسەتىن ءتيىمدى قۇرال بار. ول - «ەلوردا جاستارى» باعدارلاماسى. استانادا بۇل باعدارلاما 2021-جىلدان بەرى جەرگىلىكتى اكىمدىكتىڭ قولداۋىمەن جۇمىس ىستەيدى. وسى ۋاقىت ىشىندە باعدارلامانى ىسكە اسىرۋعا 23,5 ميلليارد تەڭگە ءبولىندى، ونىڭ نەگىزگى بولىگى - 20,4 ميلليارد تەڭگە - قالا اكىمدىگى تاراپىنان باعىتتالدى. «ەلوردا جاستارى» باعدارلاماسىنىڭ ارقاسىندا 960 ادام جاڭا باسپاناعا يە بولدى. باعدارلاما بويىنشا باستاپقى جارنا نەبارى %10، ال نەسيە مولشەرلەمەسى - جىلىنا %5. باعدارلاماعا قاتىسۋ ءۇشىن وتباسى بانكىندەگى دەپوزيتكە قاراجات جيناپ، ءوتىنىم قابىلداۋ باستالاتىن كۇندەر تۋرالى جاڭالىقتاردى قاداعالاپ وتىرۋ قاجەت.
قازىرگى ۋاقىتتا بانك مەملەكەتتىك تۇرعىن ءۇي ساياساتىن ىسكە اسىرۋدا نەگىزگى ورىن الادى. ول اسىرەسە كومەككە مۇقتاج ازاماتتارعا قولداۋ كورسەتەدى. الەۋمەتتىك تۇرعىدان وسال توپتارعا بانك جەڭىلدەتىلگەن قارىزدار ۇسىنادى.
سوڭعى ەكى جىلدا وتباسى بانك ارقىلى باسپانا كەزەگىندە تۇرعان 407 ادام جاڭا ۇيگە يە بولدى. بۇعان 1 جانە 2 توپ مۇگەدەكتەرى، مۇمكىندىگى شەكتەۋلى بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلار، جەتىم بالالار كىرەدى. ولارعا باستاپقى جارنا %10 بولعان جاعدايدا، %2 جانە %5 مولشەرلەمەمەن قارىزدار بەرىلدى. جەڭىلدەتىلگەن قارىزداردىڭ جالپى سوماسى 6,05 ميلليارد تەڭگەنى قۇرادى - بۇل قاراجات مەملەكەتتىك بيۋجەتتەن ءبولىندى.
