وتباسى بانك 70 مىڭ سالىمشىعا 1,6 تريلليون تەڭگە جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكالىق قارىز بەرەدى
استانا. KAZINFORM - بيىل «بايتەرەك» حولدينگى تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا شامامەن 2,4 تريلليون تەڭگە سوماسىندا قولداۋ كورسەتەدى. بۇل تۋرالى حولدينگتىڭ باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى بولات ايداپكەلوۆ ايتتى.
بىلتىر دا بايتەرەك حولدينگى ءوزىنىڭ ەنشىلەس ۇيىمدارى - قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسىمەن جانە وتباسى بانكپەن بىرلەسىپ، تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىنا جالپى 2,35 تريلليون تەڭگە سوماسىندا قولداۋ كورسەتكەن.
- قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسىنىڭ قارجى كوزدەرى مەن نارىقتىق قارىزدارى ەسەبىنەن تۇرعىن ءۇي قۇرىلىسىن قولداۋ سوماسى 707,5 ميلليارد تەڭگەگە جەتتى. بۇل 3 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇيدى نەمەسە 35,6 مىڭ پاتەردى قولدانىسقا بەرۋگە مۇمكىندىك بەردى. ەل بويىنشا كوپپاتەرلى تۇرعىن ءۇيدى ىسكە قوسۋداعى قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسىنىڭ ۇلەسى 22 پايىز كورسەتتى، - دەدى ب. ايداپكەلوۆ ۇكىمەتتىڭ بۇگىنگى وتىرىسىندا.
238,2 ميلليارد تەڭگە كولەمىندەگى وبليگاتسيالىق قارىزدار نارىقتىق شارتتارمەن تارتىلىپ، وڭىرلەرگە باعىتتالعان. ونىڭ ىشىندە جالعا بەرىلەتىن تۇرعىن ۇيگە - 150,4 ميلليارد تەڭگە (9,4 مىڭ پاتەر)، ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمدى جۇرگىزۋگە - 87,8 ميلليارد تەڭگە بولىنگەن.
كرەديتتىك تۇرعىن ءۇيدى قارجىلاندىرۋ شەڭبەرىندە 140,2 ميلليارد تەڭگەگە اكىمدىكتەردىڭ باعالى قاعازدارى ساتىپ الىندى. وسىلايشا، قازىرگى رەسۋرستارمەن نارىقتىق قاراجاتتى ارالاستىرۋ ەسەبىنەن 1,8 ميلليون شارشى مەتر نەمەسە كەزەكتە تۇرعاندار ءۇشىن 23 مىڭعا جۋىق الەۋمەتتىك پاتەر بەلگىلەنگەن باعامەن بەرىلدى.
تۇرعىن ءۇي قۇرىلىس جيناقتارى جۇيەسى بويىنشا 2025 -جىلى وتباسى بانك حالىققا جالپى سوماسى 1 تريلليون 645 ميلليارد تەڭگەگە 77 148 قارىز بەرگەن.
- 2026 -جىلى باسپاناعا مۇقتاج 70 مىڭنان استام وتباسىنا وتباسى بانكتىڭ بارلىق باعدارلامالارى بويىنشا جەڭىلدەتىلگەن يپوتەكالىق كرەديت ارقىلى 1 تريلليون 630 ميلليارد تەڭگەگە يپوتەكالىق قارىز بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر، - دەدى ب. ايداپكەلوۆ.
سونداي-اق ينجەنەرلىك ينفراقۇرىلىمدى سالۋ مەن جاڭعىرتۋ ءۇشىن وڭىرلەرگە 29,3 ميلليارد تەڭگە كولەمىندە نارىقتىق قاراجات باعىتتالدى، بۇل جىلۋمەن جابدىقتاۋ، ەلەكترمەن جابدىقتاۋ جانە سۋ بۇرۋ جوبالارىن ۋاقىتىلى ىسكە اسىرۋعا مۇمكىندىك بەردى.
- قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسى ۇلەستىك قۇرىلىسقا كەپىلدىك بەرۋ تەتىگى مەن ءوز باعدارلامالارى شەڭبەرىندە 299,8 ميلليارد تەڭگەگە قۇرىلىس سالۋشىلاردىڭ جوبالارىن قولدادى، بۇل 10 مىڭ ۇلەسكەردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋعا جانە 1,5 مىڭ پاتەر سالۋعا مۇمكىندىك بەردى. بيىل قازاقستان تۇرعىن ءۇي كومپانياسى ارقىلى قولداۋ سوماسى 700 ميلليارد تەڭگەدەن اسىپ، شامامەن 2,2 ميلليون شارشى مەتر تۇرعىن ءۇي (30 مىڭ پاتەر) تاپسىرىلادى، - دەدى حولدينگ وكىلى.