وتباسى بانك باسشىسى تۇرعىن ءۇي كەزەگىندەگى زاڭسىزدىقتىڭ ءمان-جايىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - «وتباسى بانك» باسقارما ءتوراعاسى ءلاززات يبراگيموۆا تۇرعىن ءۇي كەزەگىن زاڭسىز جىلجىتۋ بويىنشا جەمقورلىق فاكتىلەرى تۋرالى تىلشىلەر سۇراعىنا جاۋاپ بەردى.
ونىڭ سوزىنشە، بۇل - 2025 -جىلدىڭ ءساۋىر- مامىر ايلارىندا تىركەلگەن ءبىر رەتتىك جاعداي.
- بۇل ءبىر عانا وقيعا بولدى. ازامات تۇرعىن ءۇي كەزەگىندە تۇرعان، الايدا جەڭىلدىگى جوعارى ساناتقا ءوتۋ ءۇشىن ءوز ساناتىن «مۇگەدەكتىگى بار بالا تاربيەلەپ وتىرعان وتباسى» رەتىندە وزگەرتكەن، - دەدى ءلاززات يبراگيموۆا ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە.
بانك ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، اتالعان جاعداي 2025 -جىلعى تامىزدا جاڭا اقپاراتتىق جۇيە ىسكە قوسىلعانعا دەيىن بولعان.
- ءبىز بۇدان ۇلكەن ساباق الدىق. سيفرلاندىرۋ كەزىندە ءاربىر ارەكەتتىڭ سيفرلىق ءىزى ساقتالۋى وتە ماڭىزدى ەكەنىن تۇسىندىك. جۇيەگە كىمنىڭ قانداي لوگينمەن كىرگەنى، قانداي ارەكەت جاساعانى تولىق تىركەلۋى قاجەت، - دەدى ول.
وقيعاعا بانكتىڭ ەكى قىزمەتكەرى - وڭىرلىك فيليالداردىڭ ءبىرىنىڭ مامانى مەن ورتالىق اپپاراتتىڭ بيزنەس- تالداۋشىسى قاتىسقان. وتباسى بانكتىڭ باستاماسىمەن ولاردىڭ ەڭبەك شارتتارى بۇزىلىپ، جۇمىستان شىعارىلعان.
سونداي-اق بانك قىزمەتكەرلەردى قىلمىستىق جاۋاپقا تارتۋ تۋرالى قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنا ارىز جولداعان. قازىر قىلمىستىق ىستەر تىركەلىپ، تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ءلاززات يبراگيموۆا اتالعان قىزمەتكەرلەردىڭ مەملەكەتتىك فۋنكتسيالاردى ورىنداۋعا ۋاكىلەتتى تۇلعالار قاتارىنا جاتپايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ەشقانداي شىعىن كەلگەن جوق. زاڭسىز بولىنگەن پاتەر نەسيە شارتىن راسىمدەۋ كەزەڭىندە توقتاتىلىپ، قايتارىلدى. كەيىن ول تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋ پروتسەسىنە قايتادان قاتىستىرىلدى، - دەدى بانك باسشىسى.
كەشە «وتباسى بانك» قىزمەتكەرلەرى زاڭسىز اقشا الىپ، جالعان قۇجات جاساعانى تۋرالى اقپارات جاريالانعان ەدى.
سيفرلاندىرۋدىڭ ارقاسىندا وتباسى بانك تۇرعىن ءۇيدى ءبولۋدى ءۇش ەسە جەدەلدەتكەن.