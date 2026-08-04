وتاندىق ءونىم: يمپورتقا تاۋەلدىلىك قانشالىقتى تومەندەدى
استانا. KAZINFORM - جارتى جىلدا ىشكى تاۋار اينالىمىنىڭ كولەمى 36,2 تريلليون تەڭگەنى قۇرادى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ءمالىم ەتتى.
- ءبىرىنشى جارتى جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ىشكى تاۋار اينالىمىنىڭ كولەمى 36,2 تريلليون تەڭگەنى قۇراپ، 15,3 پايىزعا ءوستى. نەگىزگى ءوسىم ازىق-تۇلىك سەگمەنتى ەسەبىنەن قامتاماسىز ەتىلدى. ونىڭ ءوسىمى شامامەن 30 پايىزدى قۇرادى. وتاندىق اگروونەركاسىپ وندىرۋشىلەرىنىڭ سىرتقى نارىقتاعى ۇستانىمدارى دا نىعايۋدا. قاڭتار-مامىر ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا ازىق-تۇلىك ەكسپورتى 34,4 پايىزعا ءوسىپ، 1,6 د ا ق ش دوللارىن قۇرادى، - دەدى ا. شاققاليەۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، يمپورتقا تاۋەلدىلىك تومەندەدى. ونىڭ ۇلەسى 14,7 پايىزعا دەيىن قىسقاردى.
- بۇگىندە قازاقستان ەڭ قاجەتتى ونىمدەرمەن ىشكى سۇرانىستى قامتاماسىز ەتەدى. كۇنباعىس مايى، ۇن، كۇرىش، كارتوپ، پياز، ءسابىز، ماكارون ونىمدەرى، سيىر جانە قوي ەتى بويىنشا 100 پايىز قامتىلعان، - دەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، قازاقستاندا شىلدە ايىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ باعاسى %0,3 عا تومەندەدى.