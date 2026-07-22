وتاندىق اسكەري كۋرسانتتار دروندارعا قارسى تەحنولوگيانى ازىرلەدى
استانا. KAZINFORM - راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتىندا كاسىبي اسكەري دايارلىقپەن قاتار كۋرسانتتاردىڭ عىلىمي-زەرتتەۋ جانە جوبالاۋ قىزمەتىنە ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى.
بولاشاق وفيتسەرلەر زاماناۋي تەحنولوگيالاردى مەڭگەرىپ قانا قويماي، قورعانىس پەن قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى وزەكتى مىندەتتەردى شەشۋگە باعىتتالعان ينجەنەرلىك جوبالاردى دا ازىرلەۋمەن اينالىسادى.
وسىنداي جوبالاردىڭ ءبىرى - 3-كۋرس كۋرسانتى شىڭعىسحان شىنتەميروۆتىڭ ازىرلەمەسى. ول باسقارۋ جانە بايلانىس ارنالارىن باسۋعا، راديوەلەكتروندىق كەدەرگىلەر جاساۋعا، سونداي-اق ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىنا قارسى ارەكەت ەتۋگە ارنالعان شاعىن كولەمدى راديوەلەكتروندىق ىقپال ەتۋ قۇرىلعىسىن ويلاپ تاپتى. بۇل قۇرىلعى Wi-Fi جەلىلەرىنىڭ جۇمىسىن بۇعاتتاي الادى جانە ارنايى مىندەتتەردى ورىنداۋ بارىسىندا قولدانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
تاعى ءبىر يننوۆاتسيالىق جوبانى كۋرسانت ۆاسيلي كوپيلتسەۆ ۇسىنىپ وتىر. ونىڭ ازىرلەگەن Under Car Vision قۇرىلعىسى اۆتوكولىكتەردىڭ استىڭعى بولىگىن تەكسەرۋگە ارنالعان. جۇيە اۋا رايىنىڭ كەز كەلگەن جاعدايىندا ساپالى ۆيزۋالدى باقىلاۋدى قامتاماسىز ەتەتىن قاسيەتكە يە. قۇرىلعى ەلەكتر جەلىسىنەن دە، اككۋمۋلياتوردان دا قۋات الادى. بۇل ونى تۇراقتى باقىلاۋ بەكەتتەرىندە دە، كوشپەلى تەكسەرۋلەر كەزىندە دە تيىمدى پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
- بۇگىندە ينجەنەر تەك قولدانىستاعى تەحنولوگيالاردى مەڭگەرىپ قانا قويماي، ناقتى مىندەتتەرگە ساي جاڭا شەشىمدەر ازىرلەي ءبىلۋى قاجەت. سوندىقتان ءبىز كۋرسانتتاردى العاشقى كۋرستان باستاپ عىلىمي-زەرتتەۋ جانە جوبالاۋ جۇمىستارىنا تارتامىز. ءوز جوبالارىمەن جۇمىس ىستەۋ ولاردىڭ ينجەنەرلىك ويلاۋ قابىلەتىن دامىتىپ، تالداۋ جاساۋعا، تاجىريبە جۇرگىزۋگە جانە تىڭ شەشىمدەر تابۋعا ۇيرەتەدى. ءدال وسىنداي قۇزىرەتتەر بولاشاق وفيتسەرلەردىڭ كاسىبي دامۋىنىڭ نەگىزىن قالىپتاستىرىپ، قازىرگى قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى سىن-قاتەرلەرگە ءتيىمدى جاۋاپ بەرۋگە مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى راديوەلەكتروندىق بارلاۋ جانە راديوەلەكتروندىق كۇرەس كافەدراسىنىڭ اعا وقىتۋشىسى، جوبا جەتەكشىسى پودپولكوۆنيك الەكساندر كۋشناريەۆ.
راديوەلەكترونيكا جانە بايلانىس اسكەري-ينجەنەرلىك ينستيتۋتىندا كۋرسانتتاردىڭ عىلىمي الەۋەتىن دامىتۋ - دايارلىقتىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى. ينجەنەرلىك جوبالارمەن اينالىسۋ بولاشاق وفيتسەرلەرگە تەوريالىق بىلىمدەرىن تاجىريبەدە قولدانۋعا، كونسترۋكتورلىق داعدىلارىن جەتىلدىرۋگە جانە قازىرگى زامان تالاپتارىنا ساي ءتيىمدى شەشىمدەر ازىرلەۋگە جول اشادى.
كۋرسانتتاردىڭ عىلىمي ازىرلەمەلەرى سالالىق كورمەلەردە، بايقاۋلاردا جانە عىلىمي-پراكتيكالىق كونفەرەنتسيالاردا تۇراقتى تۇردە تانىستىرىلىپ كەلەدى. بۇل بولاشاق اسكەري ينجەنەرلەردىڭ جوعارى دەڭگەيدەگى دايارلىعىن جانە ولاردىڭ عىلىمي-يننوۆاتسيالىق الەۋەتىن ايقىن كورسەتەدى.