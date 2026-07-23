نوتاسىز ورىندالعان 110 ءان: جامبىل وبلىسىنىڭ ءانشىسى الەمدىك رەكوردقا ۇمىتكەر
استانا. kazinform - جامبىل وبلىسىنىڭ ءانشىسى باقىت شاعىربايەۆ 110 ءاندى نوتاسىز ءارى فونوگرامماسىز ورىنداپ، بايانمەن 6 ساعات 40 مينۋت بويى ۇزدىكسىز ونەر كورسەتتى.
ونىڭ ناتيجەسى ءبىر اي بۇرىن سەمەيدە تىركەلگەن كورسەتكىشتەن اسىپ ءتۇستى. دەگەنمەن رەكوردتىڭ رەسمي مارتەبەسى GBR كوميسسياسى راستاعاننان كەيىن عانا بەرىلەدى.
جاڭا رەكورد ورناتۋ ارەكەتى 22-شىلدە كۇنى تاراز قالاسىندا ءوتتى. ءوتىنىم تالاپتارىنا سايكەس، قازاقستاننىڭ ەڭبەك سىڭىرگەن قايراتكەرى باقىت شاعىربايەۆ 6 ساعاتتان استام ۋاقىت بويى بايانمەن ءوزىن-ءوزى سۇيەمەلدەپ، 110 ءاندى ۇزدىكسىز ورىنداۋى ءتيىس بولدى. ونەر كورسەتۋ كەزىندە نوتا، ماتىندەر، تەلەسۋفلەر، فونوگرامما نەمەسە حوردىڭ كومەگىن پايدالانۋعا رۇقسات بەرىلمەدى. مۋزىكانت تەك ءوز داۋىسىنا، اسپابىنا جانە جادىنا عانا سۇيەندى.
ءول ار ءاندى ورتا ەسەپپەن 3-4 مينۋتتان ورىندادى. مۇنداي مارافون ءانشىنىڭ داۋىسىنا، جادىنا، قولىنىڭ توزىمدىلىگىنە جانە جالپى فيزيكالىق دايىندىعىنا ۇلكەن سىناق بولدى.
باقىت شاعىربايەۆ ءۇشىن نەگىزگى باعدار رەتىندە قايرات قابىشايەۆتىڭ كورسەتكىشى الىندى. ول 2026-جىلعى 10-ماۋسىمدا سەمەي قالاسىندا 102 ءداستۇرلى قازاق ءانىن ورىنداعان بولاتىن. GBR دەرەكتەرىنە سايكەس، ونىڭ ونەر كورسەتۋى 5 ساعات 37 مينۋتقا سوزىلىپ، نوتاسىز، ماتىندىك كومەكشىلەرسىز، تەلەسۋفلەرسىز جانە فونوگرامماسىز وتكەن. بۇل جەتىستىك ءبىر ورىنداۋشىنىڭ ءداستۇرلى قازاق اندەرىن ەڭ كوپ ءارى ۇزدىكسىز ورىنداۋى نوميناتسياسى بويىنشا تىركەلگەن.
وسىلايشا، باقىت شاعىربايەۆ الدىڭعى ناتيجەدەن 8 انگە ارتىق ورىنداپ، ونەر كورسەتۋ ۇزاقتىعىن ءبىر ساعاتتان استام ۋاقىتقا ۇلعايتتى.
بۇعان دەيىن، 2025-جىلى ەلوردالىق «قورقىت» ەتنوءانسامبلى نوتاسىز جانە ديريجەرسىز 4 ساعات 20 مينۋت ىشىندە 80 شىعارمانى ورىنداعان بولاتىن. الايدا ول انسامبلدىك نوميناتسيا بولسا، باقىت شاعىربايەۆتىڭ قازىرگى ارەكەتى بايانمەن ءوزىن-ءوزى سۇيەمەلدەي وتىرىپ، جەكە ورىنداۋ ساناتىنا جاتادى.
باقىت شاعىربايەۆ قاراتاۋ بوكتەرىندەگى تامدى اۋىلىندا دۇنيەگە كەلگەن. اكەسى سىرناي تارتىپ، اتا-اناسى بىرگە ءان ايتاتىن. العاشىندا دومبىرا شەرتۋدى مەڭگەرگەنىمەن، كەيىن باياننىڭ سۇيەمەلىمەن ءان ايتۋعا قىزىعىپ، سودان بەرى بۇل اسپاپتان قول ۇزبەي كەلەدى.
ايتا كەتۋ كەرەك، GBR - جەتىستىكتەردى تىركەيتىن دەربەس ۇيىم. ونىڭ رەسمي سايتىنداعى مالىمەتكە سايكەس، ونەر كورسەتۋ اياقتالعاننان كەيىن ساراپشىلار بەينەجازبالاردى، قۇجاتتاردى، كۋاگەرلەردىڭ ايعاقتارىن جانە باسقا دا ماتەريالداردى جان-جاقتى زەرتتەيدى.
سوندىقتان مارافون ءساتتى اياقتالعانىمەن، باقىت شاعىربايەۆتىڭ رەكورد يەسى رەتىندەگى رەسمي مارتەبەسى GBR كوميسسياسى ناتيجەنى قاراپ، راستاعاننان كەيىن عانا بەرىلەدى.
ەسكە سالايىق، قازاقستاندىق وقىتۋشى 5 ساعاتتا 100 دەن استام ءان ورىنداپ، دۇنيەجۇزىلىك رەكوردتار كىتابىنا ەندى.