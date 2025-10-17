وتاندىق فۋتبول كلۋبتارىن ساتىپ الۋعا نيەتتى كاسىپكەرلەر بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتتارىنىڭ ساۋالىنا جاۋاپ بەرگەن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ وتاندىق فۋتبول كلۋبتارىن ساتىپ الۋعا نيەتتى كاسىپكەرلەردى اتادى.
- قازىرگى تاڭدا مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس، تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى قازاقستان فۋتبول فەدەراتسياسىمەن بىرگە وبلىستاردىڭ جانە رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار قالالاردىڭ اكىمدەرىن تارتا وتىرىپ، فۋتبول كلۋبتارىن كوممەرتسيالاندىرۋ بويىنشا وڭىرلەردەگى جانە رەسپۋبليكاداعى الەۋەتتى ينۆەستورلارمەن جۇمىس جۇرگىزۋدە. وسى جۇمىستار اياسىندا «ورتالىق ازيا وتىن-ەنەرگەتيكالىق كومپانياسى» ا ق (سەرگەي كان) «قىزىل-جار» ف ك ساتىپ الۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋدا.
Freedom Finance (تيمۋر تۋرلوۆ) «شاحتەر» ف ك ءۇشىن ستاديون مەن فۋتبول اكادەمياسىن سالۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتۋدا.
Kaspi Group (ميحايل لومتادزە) «جەڭىس» ف ك ساتىپ الۋدى جانە استانادا فۋتبول ينفراقۇرىلىمىن سالۋدى كوزدەپ وتىر.
قىزىلوردالىق الەۋەتتى ينۆەستور «TAU GROUP LTD» (يسلام كوزباكوۆ) «قايسار» ف ك ساتىپ الۋدى جوسپارلاۋدا، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار پرەمەر-مينيستر «تاراز» ف ك، «ەلىماي» ف ك جانە «يرتىش» ف ك فۋتبول كلۋبتارىنا قىزىعۋشىلىق تانىتقان ينۆەستورلارمەن كەزدەسۋلەر جۇرگىزىلگەنىن اتاپ وتەدى.
ايتا كەتەيىك، وسى جىلدىڭ ناۋرىزىندا بۋرابايدا وتكەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ 4-وتىرىسىندا مەملەكەت باسشىسى فۋتبول كلۋبتارى وبلىستىق بيۋجەتتەرگە عانا ارقا سۇيەمەي، شەتەلدەردەگى سەكىلدى وزدەرى دە تابىس تابۋدى ۇيرەنۋى كەرەكتىگىن ايتقان ەدى.
وسىدان كەيىن تۋريزم جانە سپورت مينيسترلىگى وتاندىق فۋتبول كلۋبتارىن جەكەشەلەندىرۋ بويىنشا كەشەندى جول كارتاسى ازىرلەدى.