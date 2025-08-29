وتاندىق ءونىم 15 تەن استام مەملەكەتكە ەكسپورتتالىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاڭا نارىقتارعا جول اشىپ، جەتكىزىلەتىن تاۋارلار ءتۇرىن كەڭەيتىپ جاتىر. بۇگىندە وتاندىق ءونىم ە ا ە و، ەۋروپالىق وداق، ت م د ەلدەرى، قىتاي، جاپونيا، وڭتۇستىك كورەيا، موڭعوليا، ساۋد ارابياسى، ب ا ءا، يران، ازەربايجان جانە وزبەكستاندى قوسا العاندا 15 تەن استام مەملەكەتكە ەكسپورتتالادى.
قىتايمەن قۇس ەتى مەن ءى ق م تەرىلەرىن جەتكىزۋ جونىندە جاڭا حاتتامالارعا قول قويىلدى. سونداي-اق جىلقى ەتى، بيە ءسۇتى ۇنتاعى، سالقىنداتىلعان سيىر ەتى، قوي ەتى، شوشقا ەتى جانە تەرميالىق وڭدەلگەن ءونىم ەكسپورتىنىڭ اياسىن كەڭەيتۋ بويىنشا كەلىسسوزدەر جۇرگىزىلىپ جاتىر.
ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى مالىمەتىنشە، قازاقستان سونىمەن قاتار ەۋروپالىق وداققا بال ەكسپورتتايتىن ەلدەر تىزىمىنە ەنگىزىلدى. ازيا مەملەكەتتەرىمەن ساۋدا بايلانىسى نىعايىپ جاتىر. جاپونيامەن ءتىرى جىلقى جانە ءسۇت ونىمدەرىن جەتكىزۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتىر، ال وڭتۇستىك كورەيامەن - بالمۇزداق ەكسپورتى.
مالايزيا، ۆەتنام، سينگاپۋر، كاتار جانە ءوڭىردىڭ باسقا دا ەلدەرىمەن كەلىسسوزدەر جالعاسىپ جاتىر. شەتەلدىك ەلدەردىڭ تىزىمىنە 3652 قازاقستاندىق كاسىپورىن ەنگىزىلگەن، ولاردىڭ ىشىندە تەك ماۋسىم ايىندا 9 جاڭا ەكسپورتتاۋشى تىركەلدى.
ە ا ە و ەلدەرىنىڭ تىزىلىمدەرىندە مال شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى 3292 كاسىپورىن بار. ق ح ر نارىعىنا قولجەتىمدىلىكتى كەڭەيتۋ ماقساتىندا ق ر ا ش م ۆەتەريناريالىق باقىلاۋ جانە قاداعالاۋ كوميتەتى مەن قحر باس كەدەن باسقارماسى اراسىندا ەكسپورت شارتتارىن ايقىندايتىن 12 حاتتاماعا قول قويىلدى.
ءبىرقاتار ەل بۇرىن قولدانىستا بولعان سانيتاريالىق شەكتەۋلەردى الىپ تاستادى. اتاپ ايتقاندا، بەلارۋس، رەسەي جانە قىتاي قازاقستاننىڭ وڭتۇستىك- شىعىس وڭىرلەرىنەن ءونىم اكەلۋگە قاتىستى اۋسىلعا بايلانىستى ەنگىزىلگەن تىيىمداردى جويدى.
تۇركيا اۋسىل، قۇس تۇماۋى جانە نودۋليارلى دەرماتيتكە قاتىستى بارلىق شەكتەۋدى الىپ تاستادى. قىتاي دا قۇس تۇماۋىنا قاتىستى شەكتەۋدى جويدى، ال ارمەنيا اۋسىلعا بايلانىستى بارلىق تىيىمدى الىپ تاستادى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا ق ر- ق ح ر ءبىرىڭعاي اگرولابوراتورياسى اشىلۋعا دايىندالىپ جاتىر. ول قازاقستاندىق ءونىمدى قىتاي ۆەتەريناريالىق ستاندارتتارى بويىنشا سەرتيفيكاتتاپ، قىتاي نارىعىنا قولجەتىمدىلىكتى جەڭىلدەتەدى.
قازاقستان سونداي- اق ە ا ە و اياسىندا ۆەتەريناريا سالاسىنداعى ءبىرىڭعاي ەرەجەلەردى ازىرلەۋگە قاتىسىپ جاتىر. وعان ءونىمنىڭ قاداعالانۋ جۇيەسى، افريكالىق شوشقا وباسىنىڭ الدىن الۋ جانە سانيتاريالىق تالاپتاردى بۇزعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىك ماسەلەلەرى كىرەدى.