وتاندىق ءانشى «نوۆايا ۆولنا - 2025» بايقاۋىندا جەڭىسكە جەتتى
استانا. KAZINFORM - وتاندىق ونەرپاز Alex Lim حالىقارالىق دەڭگەيدەگى بەدەلدى «نوۆايا ۆولنا - 2025» مۋزىكالىق بايقاۋىندا توپ جارىپ، باس جۇلدەنى جەڭىپ الدى.
بۇل تۋرالى جاڭالىقتى ءانشى ءوزىنىڭ Instagram داعى پاراقشاسىندا جاريالادى. وندا ءادىلقازىلار ءتوراعاسى يگور كرۋتوي بايقاۋ ناتيجەلەرىن قورىتىندىلاپ، قازاقستاندىق ءانشىنىڭ جەڭىسكە جەتكەنىن حابارلايدى.
Alex Lim بايقاۋ بارىسىندا بىرنەشە ستيلدە ءان ورىنداپ، كورەرمەندەر مەن قازىلار القاسىنىڭ ىستىق ىقىلاسىنا بولەندى. ناتيجەسىندە ول جوعارى ۇپاي جيناپ، بايقاۋدىڭ جەڭىمپازى اتاندى. الەكساندر ليم 33 جاستا، الماتى قالاسىندا تۇرادى.
ايتا كەتەيىك، «نوۆايا ۆولنا» - ت م د اۋماعىنداعى ەڭ ءىرى ءارى ىقپالدى مۋزىكالىق بايقاۋلاردىڭ ءبىرى، ول جاس تالانتتارعا حالىقارالىق ساحناعا جول اشادى. بيىلعى بايقاۋ تاتارستان رەسپۋبليكاسىنىڭ استاناسى - قازان قالاسىندا ءوتتى. وعان الەمنىڭ تۇكپىر- تۇكپىرىنەن كەلگەن جاس ورىنداۋشىلار قاتىستى.
بۇدان بۇرىن قازان قالاسىنداعى حالىقارالىق انشىلەر بايقاۋىنا قازاقستاندىق دانيال جۇماقانوۆتىڭ (Jummy) دا قاتىسىپ جاتقانى انىقتالدى.