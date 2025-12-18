وسى قىستا 17 ميلليوننان استام ادام اشتىقتان قازا تابۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - اۋعانستان اپات ءتونىپ تۇر. وسى قىستا 17 ميلليوننان استام ادام اشتىقتان قازا تابۋى مۇمكىن. ب ۇ ۇ- نىڭ دۇنيەجۇزىلىك ازىق- تۇلىك باعدارلاماسى دابىل قاعىپ وتىر، ويتكەنى كوپتەگەن وتباسى بىرنەشە كۇن بويى اس- اۋقاتسىز وتىر، دەپ حابارلايدى BILD.
- ءبىزدىڭ توپتارىمىز وتباسىلاردىڭ بىرنەشە كۇن بويى تاماق ىشپەي، امان قالۋ ءۇشىن ەڭ شەكتەن شىققان شارالارعا بارىپ جاتقانىن كورىپ وتىر. […] بالالار اراسىنداعى ءولىم-ءجىتىم ارتىپ كەلەدى، ال الداعى ايلاردا جاعداي ودان ءارى ۋشىعۋى مۇمكىن، - دەدى د ا ب- تىڭ اۋعانستانداعى ديرەكتورى دجون ەيليفف.
د ا ب- تىڭ مالىمەتىنشە ەل ەكونوميكالىق داعدارىستان، سونداي-اق قۋاڭشىلىق پەن جەر سىلكىنىستەرىنىڭ سالدارىنان قاتتى زارداپ شەگىپ وتىر. ازىق- تۇلىك بۇرىننان تاپشى بولسا، ەندى وعان كورشىلەس ەلدەردەن اۋعان ازاماتتارىنىڭ جاپپاي دەپورتاتسيالانۋى سالدارىنان ميلليونداعان بوسقىننىڭ ورالۋى قوسىلدى. ولاردىڭ كوپشىلىگى ابدەن السىرەگەن جانە ەشتەڭەسىز قالعان. الايدا گۋمانيتارلىق كومەك كولەمى ارتىپ جاتقان جوق، كەرىسىنشە قىسقارىپ بارادى.
- اۋعانستانداعى داعدارىستى قايتادان قوعامدىق نازاردىڭ ورتاسىنا شىعارۋىمىز قاجەت، سوندا ەڭ وسال اۋعان ازاماتتارى وزدەرىنە لايىقتى نازار مەن كومەكتى الا الادى، - دەپ داب ديرەكتورى دجون ەيليفف حالىقارالىق قاۋىمداستىققا ۇندەۋ تاستادى.
ايتا كەتەلىك مەملەكەت باسشىسى اۋعانستانعا كومەك كورسەتۋدى جالعاستىرۋ قاجەت دەپ ەسەپتەيدى.