وسى دەمالىس كۇندەرى رەسپۋبليكا بويىنشا 60 قا جۋىق جارمەڭكە وتەدى
استانا. قازاقپارات - 27-28-قىركۇيەك ارالىعىندا بۇكىل ەل اۋماعىندا وتاندىق تاۋار وندىرۋشىلەردىڭ قاتىسۋىمەن 60 قا جۋىق وڭىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى. بۇل تۋرالى ساۋدا جانە ينتەگراتسيا مينيسترلىگى ءمالىم ەتتى.
جارمەڭكەدە فەرمەرلەر ەت، بالىق، ءسۇت، ازىق-تۇلىك ونىمدەرىنىڭ، سونداي-اق كوكونىستەر مەن جەمىستەردىڭ الۋان ءتۇرىن ۇسىنادى. بارلىق ءونىم تىكەلەي فەرمەرلەردەن ساتىلادى، بۇل ازىق-تۇلىكتىڭ قولجەتىمدىلىگىن ارتتىرۋعا دا، وتاندىق ءوندىرۋشىنى قولداۋعا دا ىقپال ەتەدى.
اۋىلشارۋاشىلىق جارمەڭكەسى استانا مەن الماتى قالالارىندا 27 جانە 28-قىركۇيەك (سەنبى جانە جەكسەنبى) وتسە، باسقا ايماقتاردا تەك 27-قىركۇيەك (سەنبى) كۇنى وتەدى.
جارمەڭكەلەردىڭ مەكەنجايلارى:
استانادا جارمەڭكە «Keruen Joly» ساۋدا ورتالىعىندا (الاش داڭعىلى، 35) وتەدى. سونىمەن قاتار، وسى دەمالىس كۇندەرى «قازانات» يپپودرومىنىڭ اۆتوتۇراعىندا (قارقارالى داڭعىلى، 1) الماتى، جەتىسۋ جانە ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ تاۋار وندىرۋشىلەرى قاتىساتىن وڭىرلىك اۋىل شارۋاشىلىعى جارمەڭكەسى وتەدى.
الماتىدا جارمەڭكەلەر ءتۇرلى مەكەن- جايلاردا وتەدى: گوگول جانە ماسانشى كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا (المالى اۋدانى)، قازاق فيلم شاعىن اۋدانىندا (بوستاندىق اۋدانى)، اباي داڭعىلى - وتەگەن باتىر كوشەسىنىڭ قيىلىسىندا (اۋەزوۆ اۋدانى)، مادەنيەت شاعىن اۋدانىندا (الاتاۋ اۋدانى)، مەڭدىكۇلوۆ جانە بەكتۇروۆ كوشەلەرىنىڭ قيىلىسىندا (مەدەۋ اۋدانى)، سونداي-اق قۇلاگەر شاعىناۋدانىندا، سەرىكوۆ كوشەسى، 2 (جەتىسۋ اۋدانى).
شىمكەنتتە ءىس-شارالار قاجىمۇقان اتىنداعى ورتالىق ستاديوننىڭ تۇراعىندا، ا. يۋسۋپوۆ اتىنداعى گيمناستيكا مەكتەبى مەن سەيتجان قاري اتىنداعى مەشىت اراسىنداعى «نۇرسات-2» شاعىن اۋدانىندا، سونداي-اق «1000 ۇساق-تۇيەك» ساۋدا قاتارىنىڭ الدىندا وتەدى.
اقمولا وبلىسىندا جارمەڭكە تولەۋسۇلەيمەنوۆ، 2د (جىبەك جولى بازارى) مەكەنجايىندا وتەدى.
اباي وبلىسىندا سەمەي قالاسىندا سيەۆەرنىي پرومۋزەل كوشەسى، 2/55 «سيەۆەرنىي».
اقتوبە وبلىسىندا جارمەڭكە اقتوبە قالاسىندا ەدىگە باتىر، 18 مەكەن-جايىندا، «تابىس» كوممۋنالدىق بازارىندا ۇيىمداستىرىلادى.
الماتى وبلىسىندا قونايەۆ قالاسىندا «العا» بازارى، قۇرىلىسشى كوشەسى، 1ۆ / 2ب.
اتىراۋ وبلىسىندا جارمەڭكەلەر «مۇنايشى» ستاديونىنىڭ الدىنداعى تۇرعىن قالاشىق شاعىن اۋدانىندا، سونداي-اق كەنجەباي مادەنوۆ كوشەسى، 1ا/1 «سارايشىق» كوممۋنالدىق بازارىندا وتەدى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا وسكەمەن قالاسىنداعى «التاي» و و جىبەك جولى كوشەسى، 44.
جامبىل وبلىسىندا تاراز قالاسىندا جامبىل داڭعىلى، 18د، الەۋمەتتىك بازاردىڭ جانىنداعى اۆتوتۇراقتا.
جەتىسۋ وبلىسىندا تالدىقورعاندا جەلتوقسان كوشەسى، 19/5 («الەۋمەتتىك بازار») مەكەنجايى بويىنشا، سونداي-اق جاستار شاعىن اۋدانىندا، 66 «جەرۇيىق تالدىقورعان» ا و ك ج ش س (كوممۋنالدىق بازار). سونىمەن قاتار، جارمەڭكەلەر پانفيلوۆ اۋدانىندا (جاركەنت قالاسى، گولوۆاتسكي كوشەسى، 143/5، ورتالىق بازار)، قاراتال اۋدانىندا (ۇشتوبە قالاسى، ادراحمان اقىن كوشەسى، 53، ورتالىق بازار)، الاكول اۋدانىندا ء(ۇشارال قالاسى، مولداعۇلوۆ كوشەسى، 82، «بەك» ج ك)، كوكسۋ اۋدانى (بالپىق ءبي اۋىلى، امانگەلدى كوشەسى، 31، «شاعان» ج ش س امبەباپ بازارى)، اقسۋ اۋدانى (جانسۇگىروۆ كەنتى، ۋل. قابانباي باتىر، 47، ورتالىق بازار)، ەسكەلدى اۋدانى (قارابۇلاق كەنتى، مامبەتوۆ كوشەسى، 2، ورتالىق بازار) جانە تەكەلى قالاسىندا (اۋەزوۆ كوشەسى، «رۋال» ج ش س بازارى).
باتىس قازاقستان وبلىسىندا جارمەڭكەلەر ورال قالاسىندا م. يحسانوۆ كوشەسىندە (نازاربايەۆ داڭعىلىنان قۇرمانعازى كوشەسىنە دەيىنگى كەسىندى)، سونداي-اق زاچاگان كەنتىندە «جاڭگىرحان» ساۋدا ءۇيىنىڭ الدىندا وتەدى.
قاراعاندى وبلىسىندا جارمەڭكەلەر قارقارالى اۋدانىندا (اۋباكىروۆ كوشەسى، 49)، ساران اۋدانىندا (جامبىل كوشەسى، 71ب)، پريوزەرسك قالاسىندا (كىشى الاڭ، كيسۋنكو كوشەسى، «ەلەكترون» دۇكەنىنە قاراما-قارسى)، وساكاروۆكادا (دوستىق كوشەسى، 46 بويىنشا كوممۋنالدىق بازار، سونداي-اق مير كوشەسى بويىنشا مولودەجنىي كەنتىندە وتەدى، 30)، قاراعاندىدا («Global City» س و و، 134-ەسەپتىك توقسان، 921-بەت)، شاحتينسك قالاسىندا (كازاحستانسكايا كوشەسى، 101/3، كوممۋنالدىق پاۆيلون اۋماعى) جانە تەمىرتاۋدا (70-توقسان، «ەكسپرەسس» س و و).
قوستاناي وبلىسىندا رۋدنىيدا («سەنترالنىي» بازارى) جانە قوستانايدا («ساياحات» بازارى).
قىزىلوردا وبلىسىندا قىزىلوردادا سول جاعالاۋدا، «كوممۋنالدىق بازاردا».
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا اقتاۋدا، 26-شى شاعىن اۋدان، «قاسيەت» مەديتسينالىق ورتالىعىنىڭ اۆتوتۇراعىندا.
پاۆلودار وبلىسىندا جارمەڭكەلەر پاۆلودارداعى «جايلاۋ» فەرمەرلىك بازارىندا، اقسۋداعى «سارىارقا» فەرمەرلىك بازارىندا، ەكىباستۇزداعى «حالىقتىق» بازارىندا، سونداي-اق ون اۋىلدىق اۋدان ورتالىقتارىندا: اقتوعاي اۋىلى (اقتوعاي اۋدانى)، جەلەزينكا اۋىلى (جەلەزين اۋدانى)، باياناۋىل اۋىلى (باياناۋىل اۋدانى)، ەرتىس اۋىلى (ەرتىس اۋدانى)، تەرەڭكول اۋىلى (تەرەڭكول اۋدانى)، اققۋلى اۋىلى (اققۋلى اۋدانى)، پاۆلودار قالاسى (پاۆلودار اۋدانى، تورگوۆايا كوشەسى، 2ا)، كوكتوبە اۋىلى (ماي اۋدانى)، ۋسپەنكا اۋىلى (ۋسپەنكا اۋدانى)، شارباقتى اۋىلى (شارباقتى اۋدانى).
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا جارمەڭكەلەر پەتروپاۆلدا وتەدى: «قىزىلجار اقباستاۋ» كوممۋنالدىق بازارىندا (نازاربايەۆ كوشەسى، 69)، «التىن ارمان» بازارىندا (استانا كوشەسى، 30ا) جانە «داريا» بازارىندا (بوستاندىق كوشەسى، 22ا).
ۇلىتاۋ وبلىسىندا جەزقازعاندا (سەيفۋللين كوشەسى، 12، «نارىق» ورتالىق بازارى) جانە ساتبايەۆتا («باعدارشام» س و و، ۇلىتاۋ كوشەسى، 85) وتەدى.
ايتا كەتەيىك، ەرتەڭ استانادا بولاتىن جارمەڭكەگە الماتى وبلىسى 180 توننا ءونىم جەتكىزدى.