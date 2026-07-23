نوسەر كەزىندە «تارلان استانا» ستانسياسىنىڭ توبەسىنەن سۋ اقتى: سەبەبىن ءتۇسىندىردى
استانا. KAZINFORM - نوسەر كەزىندە Tarlan Astana جەلىسى ستانتسيالارىنىڭ بىرىندە توبەدەن سۋ اقتى. ونىڭ سەبەبىن City Transportation Systems (CTS) كومپانياسى ءتۇسىندىردى.
الەۋمەتتىك جەلىلەردە «سىعاناق» ستانسياسىندا تۇسىرىلگەن بەينەجازبا تارادى. كادرلاردا عيمارات ىشىندە توبەدەن جاڭبىر سۋىنىڭ اعىپ تۇرعانى كورىنەدى.
Kazinform ءتىلشىسى وقيعاعا قاتىستى تۇسىنىكتەمە الۋ ءۇشىن City Transportation Systems كومپانياسىنا جۇگىندى.
كومپانيانىڭ مالىمەتىنشە، ورتكە قارسى جۇيەلەردىڭ جابدىقتارىن تەكسەرۋ جانە باپتاۋ ماقساتىنداعى جۇمىستار جۇرگىزىلىپ جاتقاندا، جاڭبىر سۋى ىشكە اققان.
- اتالعان جۇمىستار بارىسىندا ءورت ءسوندىرۋ جۇيەلەرىنە قىزمەت كورسەتۋگە ارنالعان تەحنولوگيالىق ليۋكتەر اشىلادى. سونىڭ سالدارىنان كەيبىر جاعدايلاردا جاڭبىر سۋى ىشكە توگىلۋى مۇمكىن، - دەپ ءتۇسىندىردى كومپانيانىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازىرگى ۋاقىتتا CTS ماماندارى كەلەڭسىز جايتتىڭ سالدارىن جويىپ، نىساندا گەرمەتيزاتسيا جۇمىستارىن جۇرگىزىپ جاتىر.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن استانا كوشەلەرىن سۋ باسقان سوڭ، سۋ سورۋ جۇمىستارى قالاي ءجۇرىپ جاتقانىن جازعانبىز.