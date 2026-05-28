نوسەر جاڭبىر، نايزاعاي، ۇسىك؛ 29-مامىردا اۋا رايى قانداي بولادى
استانا. KAZINFORM - قازگيدرومەت ءبىرقاتار وڭىردە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسادى.
سينوپتيكتەردىڭ بولجامى بويىنشا، ءبىرقاتار وڭىردە نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋىپ، كەي جەرلەردە نوسەر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. كەيبىر ايماقتاردا جەلدىڭ ەكپىنى سەكۋندىنا 28 مەترگە دەيىن جەتەدى، جوعارى جانە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
استانادا كۇندىز باتىستان، وڭتۇستىك- باتىستان جەل سوعادى. جەل ەكپىنى 15- 18 م/س بولادى.
اقمولا وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. جەل سوعىپ، ءوڭىردىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا ەكپىنى 15- 20 م/س- قا جەتەدى. باتىس پەن وڭتۇستىكتە جوعارى ءورت ءقاۋپى ساقتالادى. كوكشەتاۋدا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى، جەل ەكپىنى 15- 20 م/س.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا تۇندە ءوڭىردىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. كۇندىز باتىس پەن سولتۇستىكتە دە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىستا تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك-باتىس جەلى سوعىپ، تۇندە سولتۇستىك پەن شىعىستا جەل ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز 15-20 م/س بولادى. باتىس، سولتۇستىك جانە وڭتۇستىكتە ەكپىنى 23- 28 م/س- قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىك-شىعىسىندا جوعارى ءورت ءقاۋپى ساقتالادى. پەتروپاۆلدا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق، كۇندىز داۋىل بولادى. جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز 15- 20 م/س، كەيدە 25 م/س- قا جەتەدى. قالادا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك پەن وڭتۇستىك-شىعىستا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز باتىستا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ باتىستا تۇمان كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-باتىس جەلى سوعىپ، سولتۇستىك، شىعىس جانە باتىستا ەكپىنى 15-20 م/س- قا جەتەدى. سولتۇستىك- باتىس، باتىس، وڭتۇستىك جانە شىعىستا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قوستاناي قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. جەل ەكپىنى 15- 20 م/س.
پاۆلودار وبلىسىندا تۇندە جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. سولتۇستىك پەن شىعىستا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق پەن داۋىل بولۋى مۇمكىن. كۇندىز سولتۇستىك پەن شىعىستا نايزاعايلى جاڭبىر جالعاسادى. وڭتۇستىك- باتىس جەلى سوعىپ، تۇندە سولتۇستىك پەن شىعىستا جەل ەكپىنى 15-20 م/س، كۇندىز دە 15- 20 م/س بولادى. سولتۇستىك-شىعىستا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. پاۆلوداردا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي ويناپ، بۇرشاق تۇسەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س.
قاراعاندى وبلىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ سولتۇستىك پەن شىعىستا ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. وڭتۇستىك-باتىس جانە باتىس جەلى سوعىپ، باتىس، سولتۇستىك جانە شىعىستا ەكپىنى 15-20 م/س- قا جەتەدى. وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، ال سولتۇستىك پەن وڭتۇستىكتە توتەنشە ءورت قاۋپى بار. قاراعاندىدا تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز جەل ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. قالادا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا وڭتۇستىك-باتىستان سوققان جەل وڭتۇستىك-شىعىسقا اۋىسادى. سولتۇستىك پەن شىعىستا ەكپىنى 15- 20 م/س.
شىعىس قازاقستان وبلىسىندا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. سولتۇستىك پەن شىعىستا نوسەر جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. وڭتۇستىك-باتىستان جەل سوعىپ، تۇندە ەكپىنى 15-20 م/س، كەيدە 23-28 م/س- قا دەيىن جەتەدى. كۇندىز سولتۇستىك پەن شىعىستا جەل ەكپىنى 15-20 م/س بولادى. باتىس پەن وڭتۇستىكتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. وسكەمەندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى، جەل ەكپىنى 15- 20 م/س.
اباي وبلىسىندا تۇندە نايزاعاي ويناپ، جاڭبىر جاۋادى. سولتۇستىكتە نوسەر جاڭبىر، بۇرشاق جانە داۋىل بولادى. كۇندىز شىعىس پەن ورتالىقتا جاڭبىر جاۋادى، نايزاعاي وينايدى. وڭتۇستىك-باتىس جەلى سوعىپ، باتىس، سولتۇستىك جانە شىعىستا ەكپىنى 15-20 م/س، تۇندە كەي جەرلەردە 25 م/س- قا دەيىن جەتەدى. وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، شىعىستا توتەنشە ءورت قاۋپى بار. سەمەيدە تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. جەل ەكپىنى 15- 20 م/س. قالادا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن تاۋلى ايماقتارىندا وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وڭتۇستىك-باتىس جەلى سوعىپ، باتىس، وڭتۇستىك، شىعىس جانە تاۋلى وڭىرلەردە ەكپىنى 18-23 م/س بولادى. سولتۇستىكتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. الماتىدا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. قونايەۆتا كۇندىز جەل ەكپىنى 18 م/س.
جەتىسۋ وبلىسىندا تۇندە تاۋلى اۋدانداردا ازداعان جاڭبىر جاۋادى. وڭتۇستىك، شىعىس جانە تاۋلى وڭىرلەردە نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- شىعىس جەلى سوعىپ، سولتۇستىك، باتىس جانە شىعىستا ەكپىنى 15- 20 م/س- قا جەتەدى. وڭىردە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، شىعىستا توتەنشە ءورت قاۋپى بار. تالدىقورعاندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
جامبىل وبلىسىندا كۇندىز تاۋلى اۋدانداردا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- شىعىس جەلى سوعىپ، وبلىستىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا، سولتۇستىك-شىعىسىندا جانە تاۋلى ايماقتارىندا ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. سولتۇستىكتە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تارازدا كۇندىز سولتۇستىك-شىعىس جەلىنىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س.
قىزىلوردا وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-شىعىس جانە شىعىس جەلى سوعىپ، ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. باتىس، شىعىس جانە ورتالىقتا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، ال وڭتۇستىك پەن سولتۇستىكتە توتەنشە ءورت قاۋپى بار.
اقتوبە وبلىسىندا تۇندە سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىقتا ازداعان جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كۇندىز باتىس پەن سولتۇستىكتە جاڭبىر مەن نايزاعاي بولادى. باتىستا كەي ۋاقىتتا نوسەر جاڭبىر جاۋادى. تاڭەرتەڭ سولتۇستىكتە تۇمان تۇسەدى. وڭتۇستىك- باتىس جانە وڭتۇستىك جەلى سوعىپ، وڭتۇستىكتە ەكپىنى 15- 20 م/س- قا جەتەدى. سولتۇستىك-شىعىستا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. ال وڭتۇستىك پەن شىعىستا توتەنشە ءورت قاۋپى بار. اقتوبەدە كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى.
اتىراۋ وبلىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. كۇندىز وڭتۇستىك پەن شىعىستا كەي جەرلەردە نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق پەن داۋىل بولادى. سولتۇستىك-شىعىس جەلى سوعىپ، وڭتۇستىك پەن شىعىستا ەكپىنى 15- 20 م/س- قا جەتەدى. وڭتۇستىكتە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اتىراۋدا كەي ۋاقىتتا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. تۇندە جەل ەكپىنى 15- 18 م/س.
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا كۇندىز باتىس، سولتۇستىك جانە ورتالىقتا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. سولتۇستىك- شىعىس، وڭتۇستىك جانە ورتالىقتا شاڭدى داۋىل كۇتىلەدى. وڭتۇستىك-شىعىس جەلى سوعىپ، وڭتۇستىك، سولتۇستىك-شىعىس جانە ورتالىقتا ەكپىنى 17- 22 م/س- قا جەتەدى. سولتۇستىك، شىعىس جانە ورتالىقتا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، ال سولتۇستىك- شىعىستا توتەنشە ءورت قاۋپى بار. اقتاۋدا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى.
باتىس قازاقستان وبلىسىندا كۇندىز وڭتۇستىك پەن شىعىستا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. باتىس پەن ورتالىقتا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
«قازگيدرومەت» ر م ك ەلىمىزدەگى اۋا ساپاسىنا قاتىستى بولجامىن جاريالاعان ەدى.