نوسەر، بۇرشاق، داۋىل: 16 وڭىرگە اۋا رايىنا بايلانىستى ەسكەرتۋ جاسالدى
استانا. KAZINFORM - «قازگيدرومەت» ر م ك 2026 -جىلعى 6-تامىزعا ارنالعان اۋا رايىنا بايلانىستى ەلىمىزدىڭ 16 وڭىرىندە داۋىلدى ەسكەرتۋ جاريالادى.
ۇلىتاۋ وبلىسىندا تۇندە وبلىستىڭ شىعىسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- باتىستان، سولتۇستىكتەن سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا 15 م/س- قا جەتەدى. كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى +35 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، اپتاپ ىستىق بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى، ال وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. جەزقازعان قالاسىندا دا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، كۇندىز كەي جەرلەردە نوسەر جاڭبىر جاۋادى. الاكول كولدەرى ماڭىندا سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. وبلىستىڭ وڭتۇستىگىندە جوعارى، ال سولتۇستىگى، شىعىسى جانە ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. تالدىقورعاندا توتەنشە ءورت قاۋپى جاريالانعان.
قاراعاندى وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل كۇتىلەدى. وبلىستىڭ شىعىسىندا تۇندە كەي جەرلەردە نوسەر جاڭبىر جاۋادى. سولتۇستىك- باتىستان جانە سولتۇستىكتەن سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا 18 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە توتەنشە، ال باتىسى مەن ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. قاراعاندى قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى.
ماڭعىستاۋ وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى تۇندە وبلىستىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا، كۇندىز باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا 15- 20 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە كۇندىز 38+ گرادۋسقا دەيىن اپتاپ ىستىق كۇتىلەدى. باتىسىندا جوعارى، ال سولتۇستىك- شىعىسى مەن ورتالىعىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتاۋدا جوعارى ءورت قاۋپى جاريالانعان.
اقمولا وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. وبلىستىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. باتىسىندا توتەنشە، ال وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى.
اقتوبە وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. سولتۇستىك جانە سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى وبلىستىڭ باتىسىندا، وڭتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا 15 م/س- قا دەيىن جەتەدى. كۇندىز وبلىستىڭ وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا اۋا تەمپەراتۋراسى +35…+37 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلەدى. سولتۇستىگىندە جوعارى، ال باتىسى، وڭتۇستىگى مەن شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. اقتوبە قالاسىندا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
پاۆلودار وبلىسىندا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، وبلىستىڭ سولتۇستىگى مەن وڭتۇستىگىندە نوسەر جاڭبىر كۇتىلەدى. كۇندىز شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل بولادى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15-20 م/س، كەي ۋاقىتتا 23 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ ورتالىعى مەن شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. پاۆلودار قالاسىندا تۇندە جاڭبىر مەن نايزاعاي، كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋادى. جەلدىڭ ەكپىنى تۇندە 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى.
الماتى وبلىسىنىڭ وڭتۇستىگىندە وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. تاۋ بوكتەرى مەن تاۋلى اۋدانداردا كەي جەرلەردە نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، كۇندىز بۇرشاق ءتۇسۋى مۇمكىن. وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە توتەنشە، ال شىعىسى مەن ورتالىعىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. الماتى قالاسىندا جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قونايەۆتا جوعارى ءورت قاۋپى كۇتىلەدى. ىلە الاتاۋىنىڭ مەدەۋ جانە بوستاندىق اۋداندارىنىڭ تاۋلى بولىكتەرىندە كەي ۋاقىتتاردا قاتتى جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسۋى ىقتيمال.
تۇركىستان وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز قىسقا مەرزىمدى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. سولتۇستىك- شىعىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى تاۋلى وڭىرلەردە 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە توتەنشە، ال سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. شىمكەنت پەن تۇركىستان قالالارىندا توتەنشە ءورت قاۋپى جاريالانعان.
قىزىلوردا وبلىسىندا جانە قىزىلوردا قالاسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى.
قوستاناي وبلىسىنىڭ باتىسى مەن سولتۇستىگىندە تاڭەرتەڭ جانە كۇندىز وتكىنشى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان كۇتىلەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. وبلىستىڭ باتىسى، شىعىسى جانە ورتالىعىندا جوعارى، ال وڭتۇستىگى مەن وڭتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. قوستاناي قالاسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى.
اباي وبلىسىنىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە وڭتۇستىگىندە تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە ورتالىعىندا كەي جەرلەردە نوسەر جاڭبىر جاۋىپ، بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىلدى جەل سوعادى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، كۇندىز 25 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە جوعارى، ال سولتۇستىك- شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. سەمەي قالاسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىلدى جەل كۇتىلەدى.
باتىس قازاقستان وبلىسىنىڭ وڭتۇستىك-باتىسىندا كۇندىز اۋا تەمپەراتۋراسى 35+…36+ گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلىپ، اپتاپ ىستىق بولادى. وبلىس بويىنشا جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى، ال باتىسى مەن وڭتۇستىك-شىعىسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى كۇتىلەدى.
جامبىل وبلىسىنىڭ تاۋلى اۋداندارىندا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى. جەلدىڭ ەكپىنى وبلىستىڭ وڭتۇستىك- باتىسىندا، سولتۇستىك- شىعىسىندا جانە تاۋلى وڭىرلەرىندە 15- 20 م/س-قا دەيىن كۇشەيەدى. وبلىستىڭ باسىم بولىگىندە توتەنشە، ال شىعىسى مەن وڭتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. تاراز قالاسىندا توتەنشە ءورت قاۋپى جاريالانعان.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگىندە، شىعىسىندا جانە وڭتۇستىگىندە تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، كەي جەرلەردە نوسەر جاڭبىر بولادى. كۇندىز وبلىستىڭ باتىسىندا، سولتۇستىگىندە جانە شىعىسىندا جاڭبىر، نايزاعاي، بۇرشاق جانە داۋىلدى جەل كۇتىلەدى. جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س، كەي جەرلەردە 23 م/س-قا دەيىن جەتەدى. وبلىستىڭ سولتۇستىك- باتىسىندا جوعارى، ال وڭتۇستىگىندە توتەنشە ءورت قاۋپى ساقتالادى. وسكەمەندە جاڭبىر، نايزاعاي، كۇندىز بۇرشاق پەن داۋىلدى جەل بولجانادى.
سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىنىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا تۇندە جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىلدى جەل سوعادى. كۇندىز وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە وسىنداي اۋا رايى ساقتالادى. وبلىستىڭ باتىسىندا تۇندە جانە تاڭەرتەڭ تۇمان تۇسەدى. سولتۇستىك- باتىستان سوعاتىن جەلدىڭ ەكپىنى 15- 20 م/س بولادى. وبلىستىڭ سولتۇستىگىندە جوعارى ءورت قاۋپى ساقتالادى. پەتروپاۆل قالاسىندا كۇندىز جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، بۇرشاق ءتۇسىپ، داۋىلدى جەل سوعادى.
ايتا كەتەيىك، سولتۇستىك- باتىس سيكلونى جانە ونىمەن بايلانىستى اتموسفەرالىق فرونتالدى جۇيەلەر قازاقستاننىڭ سولتۇستىگى مەن شىعىسىندا اۋا رايىنا ىقپالىن ساقتايدى. وسىعان بايلانىستى جاڭبىر جاۋىپ، نايزاعاي وينايدى، جەل كۇشەيەدى، كەي جەرلەردە بۇرشاق جاۋۋى مۇمكىن ەكەنى بولجانعان بولاتىن.