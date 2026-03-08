14:14, 08 - ناۋرىز 2026 | GMT +5
وسلوداعى ا ق ش ەلشىلىگىندە جارىلىس بولدى
استانا. KAZINFORM - جەكسەنبى كۇنى تاڭەرتەڭ وسلوداعى امەريكا ەلشىلىگىنىڭ جانىندا قاتتى جارىلىس ەستىلدى، دەپ حابارلايدى Report.
وقىس وقيعا تۋرالى نورۆەگيا پوليتسياسى مالىمدەدى.
ازىرگە جارىلىسقا نە سەبەپ بولعانى جانە كىمنىڭ قاتىسى بولۋى مۇمكىن ەكەنى بەلگىسىز. پوليتسيا ەلشىلىكپەن ۇنەمى بايلانىس ورناتىپ وتىر. جارىلىستان زارداپ شەككەندەر تۋرالى اقپارات تۇسكەن جوق.
تاياۋ شىعىستا يران مەن اقش اراسىنداعى سوعىس قاۋپى كۇشەيگەندىكتەن، اقپان ايىندا نورۆەگيا ءوز اسكەرىن وسى ايماقتان شىعارۋ تۋرالى شەشىمىن قابىلدادى.
بۇعان دەيىن سيريانىڭ سۋۆەيدە پروۆينتسياسىندا جارىلىس بولدى.