وسكەمەندىك عالىمدار سۋ تازارتاتىن سۇزگى وندىرە باستادى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەندىك عالىمدار ونداعان جىل بويى جۇزەگە اسىرىپ كەلە جاتقان عىلىمي جۇمىستى تۇيىندەۋگە تاياۋ قالدى. بۇگىندە ولار سۋ تازارتاتىن فيلتردى پاتەنتتەپ قويعان. ەندى قۇجات جۇمىستارى اياقتالعان سوڭ، ساتىلىمعا دا شىعارماق.
قور تاراپىنان قولداۋ
سۋ تازارتاتىن فيلتر - ون جىلدىق تاباندى جۇمىستىڭ جەمىسى. جوبانىڭ قالاي ىسكە اسقانى تۋرالى س. امانجولوۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ ۇجىمدىق قولدانىستاعى ۇلتتىق عىلىمي زەرتحانا مەڭگەرۋشىسى قىدىرموللا اقاتان ايتىپ بەردى.
- سۋ تازارتاتىن سۇزگى جاساۋ ءۇشىن ون جىل كولەمىندە زەرتتەۋ جۇرگىزدىك. عىلىم قورىنىڭ قارجىلاندىرۋىمەن سۇزگى ونىمدەرىن شىعارۋ بويىنشا گرانت ۇتقان بولاتىنبىز. كوممەرتسيالانعان جوبا رەتىندە ءۇش جىل قارجىلاي قولداۋعا يە بولدىق. ءبىز ازىرلەگەن سۋ تازارتاتىن سۇزگى ەل كولەمىندە تانىمال سۋ تازارتقىشتارىنا ۇقساس، ياعني ءۇش ساتىلى. ەرەكشەلىگى سول، سۇزگىنىڭ سىرتقى پلاستيك قاباتىنان باستاپ بارلىق بولىكتەرىن ءوزىمىز ازىرلەيمىز. ال، سىرتقى قاباتىنىڭ ىشىندەگى سۋ تازارتاتىن نەگىزگى سۇزگى بولىكتەرى اۋىل شارۋاشىلىعى قالدىقتارى جانە وسىمدىك بيوماسسالارىنان كومىرتەكتى سىلتىلەپ الۋى ارقىلى جاسالادى. وسى ارقىلى سۋدى تازارتۋ دارەجەسىن جوعارىلاتامىز، - دەدى زەرتحانا جەتەكشىسى.
ساتىلىمعا قاشان شىعادى؟
بۇدان بولەك، قۇرامىنا كومىرتەگى بار يننوۆاتسيالىق ماتەريالدار دا قوسىلادى ەكەن. وسى ارقىلى سۋ قۇرامى لاستانبايدى. حيميالىق تۇرلەندىرۋدەن وتكەن سوڭ فيلترلەۋشى ەلەمەنتتەر ازىرلەنەدى. وسىعان دەيىن عىلىم قورى بولگەن گرانت ەسەبىنەن وندىرىستىك تسەحقا قاجەت جابدىقتار ساتىپ الىنعان.
قۋانارلىعى سول، شيكىزات ىزدەپ، الىسقا تاپسىرىس بەرۋدىڭ، شىعىندالۋدىڭ قاجەتى جوق. ءبارى جەرگىلىكتى. زەرتحانا جەتەكشىسى جوعارىدا ايتقانداي، اگروقالدىقتاردى دۇرىس ىسكە جاراتسا بولدى.
- ماسەلەن، كورپۋس شىعارۋعا جۇمسالاتىن پوليمەرلىك ماتەريالدار مۇناي ونىمدەرىنەن جاسالادى. ول ءوزىمىزدىڭ اتىراۋ وڭىرىندە بار. پاۆلودار مەن شىمكەنتتە دە جوق ەمەس. قوسىمشا ءونىم رەتىندە شىعارىلاتىن پوليەتيلەندىك تۇيىرشىكتەر قولدانىلادى. سۇزگىنىڭ ءوزىن سەرتيفيكاتتاۋدان وتكىزدىك. ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ سايكەستىك سەرتيفيكاتىنا قول جەتكىزىپ، «Aqua-Saf» تاۋارلىق بەلگىسىن پاتەنتتەپ الدىق. جاسالعان ءونىم اتاۋى وسىنداي. سوسىن سۇزگى ەلەمەنتتەرىن ازىرلەيتىن تەحنولوگيانى پاتەنتتەدىك. بارلىعى وسى ۋنيۆەرسيتەت مەنشىگىندە. بۇيىرسا، بيىلدان ساتىلىمعا شىعارامىز. كوكتەم اياقتالماي ىسكە اسۋى ءتيىس، - دەدى قىدىرموللا اقاتان.
عالىمدار جوعارى وقۋ ورنىنىڭ ءبىر كورپۋسىندا ءجۇرىپ، تاعى بىرنەشە باعىتتا جاڭالىق اشۋلارى ابدەن مۇمكىن. تاۋارلىق بەلگى العان سۇزگى وسىنىڭ ءبىر تارماعى عانا. جاستار وسى جولى ءونىم شىعارۋدى ءبىرجاقتى ەتتى. ايتپەسە پوليمەرلىك ماتەريالدار سياقتى باسقا دا تەحنولوگيالار از ەمەس. ءول ۇشىن شيكىزاتتى وڭدەيتىن ستانوكتار مەن وزگە دە قۇرىلعىلار ءتۇرلى جۇكتەمەدەگى جۇمىسقا دايىن.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن عالىمدار جۇرەك قاتەرلى ىسىگىنىڭ نەگە سيرەك كەزدەسەتىنىن انىقتاعانى حابارلانعان.