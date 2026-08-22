وسكەمەندەگى شاعىن اۋدانعا ايۋ كىرىپ كەتتى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىنداعى ابلاكەتكا شاعىن اۋدانىندا ورنالاسقان سۋ ەلەكتر ستانسياسى ماڭىندا ايۋ جۇرگەن ۆيدەو تارادى.
الەۋمەتتىك جەلىدە تاراعان ۆيدەودا ءتۇز تاعىسىنىڭ ابلاكەتكاداعى سۋ ەلەكتر ستانسياسى ماڭىندا جۇرگەنى كورىنەدى. تۇرعىندار سول جەردە اسىرەسە كەشكى ۋاقىتتا جاستاردىڭ كوپ جۇرەتىنىن ايتىپ، ولاردىڭ قاۋىپسىزدىگىنە الاڭداپ جاتىر.
قازىرگى ۋاقىتتا ورمان جانە اڭشىلىق شارۋاشىلىعىنىڭ جەدەل ارەكەت ەتۋ توبى ايۋدى ىزدەۋگە شىقتى.
- ينسپەكتورلار ابلاكەتكاداعى ساياجايلار اۋماعىندا ءجۇر. ولار درونداردى پايدالانىپ، جاعدايدى اۋەدەن باقىلاماق. ايۋدىڭ ءبىر ورىندا تۇرمايتىنى تۇسىنىكتى. باسقا جاققا كەتۋى نەمەسە ءبىر جەردە جاتىپ قالۋى مۇمكىن. تۇندە قايتا كورىنۋى دە ىقتيمال. سوندىقتان ينسپەكتورلار سول اۋماقتا كەزەكشىلىكتە بولادى. ايۋ انىقتالعان جاعدايدا ونى ۇركىتىپ، ەلدى مەكەننەن الىستاتۋعا تىرىسادى، - دەدى جەدەل ارەكەت ەتۋ توبى باستىعىنىڭ ورىنباسارى سەرگەي كارماننيكوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، جاز باستالعالى بەرى شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ قالالارى مەن اۋىلدارىنا ءتۇز تاعىلارىنىڭ كىرىپ كەتۋىنە قاتىستى 20 عا جۋىق ءوتىنىش تۇسكەن. بەلگىلى بولعانداي، ايۋلاردىڭ ەلدى مەكەندەرگە جاقىنداۋىنىڭ سەبەبى - ورمانداعى قورەكتىڭ ازدىعى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن فوتوتۇزاق تيان-شان قوڭىر ايۋىنىڭ سيرەك ساتتەرىن ءتۇسىرىپ العانىن جازعانبىز.