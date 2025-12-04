وسكەمەندە پىشاقپەن قارۋلانعان ءۇستى-باسى قان-جوسا ەر ادام ۇستالدى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا كوشەدە قولىنا پىشاق الىپ، ءۇستى- باسى قان-جوسا بولىپ جۇرگەن ەر ادام ەلدى شوشىتتى.
وقيعا كەشە كۇندىز پروتوزانوۆ كوشەسى بويىنداعى جاعالاۋدا بولعان. قولىندا پىشاعى بار، جالاڭاش كەۋدەسى قان- جوسا ەر ادام جۇرتتىڭ كوزىنە بىردەن ءتۇستى.
بۇل تۋرالى ۆيدەو الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ كەتتى.
كۋاگەرلەر ونىڭ دەنەسىندە جاراقاتتار بارىن بايقاعان. وقيعا ورنىنا جەدەل تۇردە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كەلىپ جەتتى.
- ءتارتىپ ساقشىلارى 25 جاستاعى قالا تۇرعىنىن ۇستادى. ماس كۇيدەگى ازاماتتىڭ دەنەسىندە كەسىلگەن جاراقاتتار بار. الدىن الا مالىمەت بويىنشا ول ءوز- وزىنە جاراقات سالعان. پىشاق تاركىلەنىپ، ەر ادام جەدەل جاردەم بريگاداسىنا تاپسىرىلدى، - دەپ حابارلادى ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.
قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن الماتىدا ەر ادام تەمىرجول ستانتسياسى ماڭىندا وزىنە قول سالماق بولعانى حابارلانعان.