    11:07, 04 - جەلتوقسان 2025 | GMT +5

    وسكەمەندە پىشاقپەن قارۋلانعان ءۇستى-باسى قان-جوسا ەر ادام ۇستالدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا كوشەدە قولىنا پىشاق الىپ، ءۇستى- باسى قان-جوسا بولىپ جۇرگەن ەر ادام ەلدى شوشىتتى.

    Өскеменде көшеде қолында пышағы бар, үсті-басы қан-жоса болып жүрген ер адам ұсталды
    Фото: Видеодан скрин

    وقيعا كەشە كۇندىز پروتوزانوۆ كوشەسى بويىنداعى جاعالاۋدا بولعان. قولىندا پىشاعى بار، جالاڭاش كەۋدەسى قان- جوسا ەر ادام جۇرتتىڭ كوزىنە بىردەن ءتۇستى.

    بۇل تۋرالى ۆيدەو الەۋمەتتىك جەلىدە تاراپ كەتتى.

    كۋاگەرلەر ونىڭ دەنەسىندە جاراقاتتار بارىن بايقاعان. وقيعا ورنىنا جەدەل تۇردە پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى كەلىپ جەتتى.

    - ءتارتىپ ساقشىلارى 25 جاستاعى قالا تۇرعىنىن ۇستادى. ماس كۇيدەگى ازاماتتىڭ دەنەسىندە كەسىلگەن جاراقاتتار بار. الدىن الا مالىمەت بويىنشا ول ءوز- وزىنە جاراقات سالعان. پىشاق تاركىلەنىپ، ەر ادام جەدەل جاردەم بريگاداسىنا تاپسىرىلدى، - دەپ حابارلادى ش ق و پوليتسيا دەپارتامەنتىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتىنەن.

    قازىرگى ۋاقىتتا وقيعانىڭ بارلىق ءمان-جايى انىقتالىپ جاتىر.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن الماتىدا ەر ادام تەمىرجول ستانتسياسى ماڭىندا وزىنە قول سالماق بولعانى حابارلانعان.

