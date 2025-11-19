وسكەمەندە تۇرمە كۇزەتشىسىنىڭ وق اتۋىنا نە سەبەپ بولدى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىنداعى تۇزەتۋ مەكەمەسىندە 6699 اسكەري ءبولىمىنىڭ ساربازى سوتتالعانداردىڭ تىيىم سالىنعان اۋماققا زاڭسىز وتپەك بولعان ارەكەتىن دەر كەزىندە بايقاپ قالعان.
وقيعا كولونياعا تىيىم سالىنعان زاتتار لاقتىرىلعاننان كەيىن بولعان. بەلگىلى بولعانداي، تۇرمە اۋماعىنا بارلىعى 9 تۇيىنشەك تاستالعان. ولاردىڭ ءبىرى ىشكە تۇسپەي، قورشاۋعا ءىلىنىپ قالدى.
سول سوڭعى زاتتى الۋ ماقساتىندا ءتورت سوتتالعان ادام ىشكى تىيىم سالىنعان ايماققا ءوتىپ كەتكەن. ق ر ۇ ۇ «شىعىس» وڭىرلىك قولباسشىلىعى باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، كۇزەتشى جاعدايدى دەر كەزىندە بايقاپ، نۇسقاۋلىققا سايكەس ارەكەت ەتتى.
- اسكەري قىزمەتشى سوزبەن ەسكەرتۋلەر جاساپ، جاعداي تۋرالى بىردەن قاراۋىل باستىعىنا حابار بەرەدى. الايدا سوتتالعاندار ونىڭ تالاپتارىنا قۇلاق اسپاعان، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
سوتتالعانداردىڭ ءبىرى تىيىم سالىنعان ايماققا ءوتۋدى جالعاستىرعان كەزدە اسكەري قىزمەتشى نۇسقاۋلىققا ساي شارا قولداندى.
- اۋاعا ەسكەرتۋ وعى اتىلدى. ءتارتىپ بۇزۋشىلىق بىردەن توقتاتىلىپ، جاعداي قالىپقا كەلدى. قازىرگى ۋاقىتتا سوتتالعاندار قاتاڭ جاعدايعا اۋىستىرىلعان، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قولباسشىلىقتىڭ دەرەگىنشە، اسكەري قىزمەتشىنىڭ شۇعىل ءارى دۇرىس ارەكەتى ارى قارايعى زاڭبۇزۋشىلىقتىڭ الدىن الىپ، تۇرمە قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋگە مۇمكىندىك بەردى.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن استانادا 200 دەن اسا سارباز وتانعا ادال بولۋعا انت بەرگەنى حابارلانعان.