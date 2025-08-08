وسكەمەندە قاۋىپتى 81 ەلەكتر شاينەك ساتىلىمنان الىندى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىنداعى «تەحنودوم» دۇكەندەر جەلىسىنەن تەحنيكالىق رەگلامەنت تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن 81 دانا ەلەكتر شاينەك ساتىلىمنان الىندى. بۇل تۋرالى تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتىنىڭ شىعىس قازاقستان وبلىسى بويىنشا دەپارتامەنتى حابارلادى.
ازاماتتاردان تۇسكەن شاعىم نەگىزىندە VITEK VT-1122 TR ماركالى ەلەكتر شاينەك زەرتحانالىق سىناقتان وتكىزىلگەن. تەكسەرۋ ناتيجەسىندە ءونىمنىڭ قۋاتى كەدەن وداعىنىڭ «تومەن ۆولتتى جابدىقتىڭ قاۋىپسىزدىگى تۋرالى» ت ر ت س 004/2011 تەحنيكالىق رەگلامەنتىنىڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتىنى انىقتالدى.
- اتاپ ايتقاندا، 220 ۆ كەرنەۋدە شاينەك قۋاتى 1617 ۆ ت بولعان، بۇل بەلگىلەنگەن نورمادان %12,6 عا كەم. ال 240 ۆ جاعدايدا قۋات 1824 ۆ ت بولىپ، %17,1 عا تومەن كورسەتكىش تىركەلگەن. مۇنداي اۋىتقۋلار تۇتىنۋشىنىڭ قاۋىپسىزدىگىنە تىكەلەي قاۋىپ توندىرەدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ناتيجەسىندە «تەحنودوم» جەلىسىنە بۇل مودەلدى ساتىلىمنان دەرەۋ الىپ تاستاۋ جانە جەتكىزۋشىگە ءونىم جەتكىزۋدى توقتاتۋ تۋرالى تالاپ جولداندى.
كوميتەت وكىلدەرىنىڭ حابارلاۋىنشا، تەحنيكالىق رەگلامەنتتەرگە ساي كەلمەيتىن ءونىمدى ساۋدالاعان تۇلعالار مەن كومپانيالار ق ر ا ق ب ت ك-نىڭ 415-بابىنا سايكەس اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى. ايىپپۇل كولەمى سۋبەكتىنىڭ مارتەبەسىنە قاراي 90 نان 600 ا ە ك-كە دەيىن جەتۋى مۇمكىن.
تەحنيكالىق رەتتەۋ جانە مەترولوگيا كوميتەتى تۇتىنۋشىلاردى ءونىم ساپاسى مەن قاۋىپسىزدىگىنە مۇقيات بولۋعا جانە كۇماندى تاۋارلار تۋرالى ۋاكىلەتتى ورگاندارعا حابارلاۋعا شاقىرادى.