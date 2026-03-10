ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:39, 10 - ناۋرىز 2026 | GMT +5

    وسكەمەندە قاڭعىرعان يتتەردى اۋلايتىن مەردىگەر تابىلماي تۇر

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا كوشە كەزگەن جانۋارلاردى اۋلاۋ جۇمىستارىنا مەردىگەر انىقتالمادى. وتكىزىلگەن كونكۋرسقا بىردە-ءبىر ءوتىنىم تۇسپەگەن.

    فوتو: س ق و اكىمدىگى ۆەتەريناريا باسقارماسى

    مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ پورتالى ارقىلى وتكەن كونكۋرس 24-اقپان مەن 3-ناۋرىز ارالىعىندا جاريالانعان. قاڭعىرعان جانۋارلاردى اۋلاۋ جۇمىستارىنا 7,7 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات قاراستىرىلعان.

    الايدا كونكۋرسقا بىردە-ءبىر ۇيىم قاتىسۋعا ءوتىنىم بەرمەدى. بۇل - جۇيەگە وزگەرىس ەنگىزىلگەننەن كەيىن جاريالانعان العاشقى تەندەر. وسىعان دەيىن يەسىز جانۋارلاردى اۋلاۋ ماسەلەسىمەن وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسى اينالىسسا، ەندى بۇل وكىلەتتىك قالالىق اكىمدىككە بەرىلىپ وتىر.

    قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كونكۋرس قايتا جاريالانادى.

    - وعان جانۋارلاردى قورعاۋ ۇيىمدارى مەن جانۋارلار پاناجايلارىنىڭ يەلەرى قاتىسادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. جانۋارلارعا قاتىگەزدىك تانىتپاۋ ماسەلەسىن ءدال وسى قاۋىمداستىقتاردىڭ وكىلدەرى ۇنەمى كوتەرىپ كەلەدى. سوندىقتان ءبىز ولاردى بۇل جۇمىسقا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    جاڭا كونكۋرس وتكىزىلگەنگە دەيىن وسكەمەندەگى قاڭعىرعان جانۋارلار سانىن رەتتەۋ ماسەلەسى اشىق كۇيىندە قالىپ وتىر.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن وسكەمەندە ءبىر ايدا 70 كە جۋىق ادامدى ءيت قاپقانى حابارلانعان.

     

