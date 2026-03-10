وسكەمەندە قاڭعىرعان يتتەردى اۋلايتىن مەردىگەر تابىلماي تۇر
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا كوشە كەزگەن جانۋارلاردى اۋلاۋ جۇمىستارىنا مەردىگەر انىقتالمادى. وتكىزىلگەن كونكۋرسقا بىردە-ءبىر ءوتىنىم تۇسپەگەن.
مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ پورتالى ارقىلى وتكەن كونكۋرس 24-اقپان مەن 3-ناۋرىز ارالىعىندا جاريالانعان. قاڭعىرعان جانۋارلاردى اۋلاۋ جۇمىستارىنا 7,7 ميلليون تەڭگەدەن استام قاراجات قاراستىرىلعان.
الايدا كونكۋرسقا بىردە-ءبىر ۇيىم قاتىسۋعا ءوتىنىم بەرمەدى. بۇل - جۇيەگە وزگەرىس ەنگىزىلگەننەن كەيىن جاريالانعان العاشقى تەندەر. وسىعان دەيىن يەسىز جانۋارلاردى اۋلاۋ ماسەلەسىمەن وبلىستىق ۆەتەريناريا باسقارماسى اينالىسسا، ەندى بۇل وكىلەتتىك قالالىق اكىمدىككە بەرىلىپ وتىر.
قالا اكىمدىگىنىڭ مالىمەتىنشە، كونكۋرس قايتا جاريالانادى.
- وعان جانۋارلاردى قورعاۋ ۇيىمدارى مەن جانۋارلار پاناجايلارىنىڭ يەلەرى قاتىسادى دەپ ۇمىتتەنەمىز. جانۋارلارعا قاتىگەزدىك تانىتپاۋ ماسەلەسىن ءدال وسى قاۋىمداستىقتاردىڭ وكىلدەرى ۇنەمى كوتەرىپ كەلەدى. سوندىقتان ءبىز ولاردى بۇل جۇمىسقا بەلسەندى قاتىسۋعا شاقىرامىز، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
جاڭا كونكۋرس وتكىزىلگەنگە دەيىن وسكەمەندەگى قاڭعىرعان جانۋارلار سانىن رەتتەۋ ماسەلەسى اشىق كۇيىندە قالىپ وتىر.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن وسكەمەندە ءبىر ايدا 70 كە جۋىق ادامدى ءيت قاپقانى حابارلانعان.