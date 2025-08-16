ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    13:13, 16 - تامىز 2025 | GMT +5

    وسكەمەندە كۇيەۋىن 6 رەت پىشاق سۇعىپ ولتىرگەن ايەلگە قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەندە كۇيەۋىنە 6 رەت پىشاق سۇعىپ ولتىرگەن ايەلگە قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى.

    ا
    Фото: freepik.com

    شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ مالىمەتىنشە، سول كۇنى ەرلى-زايىپتىلار ۇيدە بىرگە ىشىمدىك ىشكەن.

    ەكەۋىنىڭ اراسىندا جانجال شىعىپ، ايەلى كۇيەۋىنە پىشاق الا جۇگىرگەن. سۋىق قارۋدى ونىڭ كەۋدە تۇسىنا، ارقاسىنا بارلىعى 6 رەت سۇعىپ العان. ەر ادام سول جەردە كوز جۇمدى. ايەل پوليتسياعا ءوزى حابار بەرگەن.

    - سوت بارىسىندا ايىپتالۋشى كۇيەۋىنىڭ اكەسىنە قاتىستى اۋىر سوزدەر ايتقانىن جەتكىزدى. ءوز كىناسىن تولىقتاي مويىنداپ، ىستەگەن ىسىنە وكىنەتىنىن ايتتى. سوت شەشىمىمەن سوتتالۋشى 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.

    ۇكىم ءالى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.

    ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن يراندىق ايەل 11 كۇيەۋىن ۋلاپ ولتىرگەنى حابارلانعان.

    تەگ:
    قوعام
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار