وسكەمەندە كۇيەۋىن 6 رەت پىشاق سۇعىپ ولتىرگەن ايەلگە قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى
وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەندە كۇيەۋىنە 6 رەت پىشاق سۇعىپ ولتىرگەن ايەلگە قاتىستى سوت ۇكىمى شىقتى.
شىعىس قازاقستان وبلىسىنىڭ قىلمىستىق ىستەر جونىندەگى مامانداندىرىلعان اۋدانارالىق سوتىنىڭ مالىمەتىنشە، سول كۇنى ەرلى-زايىپتىلار ۇيدە بىرگە ىشىمدىك ىشكەن.
ەكەۋىنىڭ اراسىندا جانجال شىعىپ، ايەلى كۇيەۋىنە پىشاق الا جۇگىرگەن. سۋىق قارۋدى ونىڭ كەۋدە تۇسىنا، ارقاسىنا بارلىعى 6 رەت سۇعىپ العان. ەر ادام سول جەردە كوز جۇمدى. ايەل پوليتسياعا ءوزى حابار بەرگەن.
- سوت بارىسىندا ايىپتالۋشى كۇيەۋىنىڭ اكەسىنە قاتىستى اۋىر سوزدەر ايتقانىن جەتكىزدى. ءوز كىناسىن تولىقتاي مويىنداپ، ىستەگەن ىسىنە وكىنەتىنىن ايتتى. سوت شەشىمىمەن سوتتالۋشى 8 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلدى، - دەلىنگەن اقپاراتتا.
ۇكىم ءالى زاڭدى كۇشىنە ەنگەن جوق.
ەسكە سالساق، وسىعان دەيىن يراندىق ايەل 11 كۇيەۋىن ۋلاپ ولتىرگەنى حابارلانعان.