ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    10:39, 03 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    وسكەمەندە كوپىردىڭ قۇلاۋى: ساراپتاما جاساۋ ءۇشىن الماتىدان ماماندار شاقىرىلدى

    وسكەمەن. KAZINFORM - وسكەمەن قالاسىندا ءىشىنارا بۇلىنگەن شنايدار كوپىرىنە تەحنيكالىق ساراپتاما جۇرگىزۋ ءۇشىن الماتىدان ماماندار شاقىرىلدى.

    فوتو: وسكەمەن قالاسى اكىمدىگىنەن

    كەشە قالادا سۋ شايعان شنايدار كوپىرى جارتىلاي قۇلاپ، جەرگىلىكتى دەڭگەيدەگى توتەنشە جاعداي جاريالانعان ەدى. ءسويتىپ، ءۇلبى وزەنىنىڭ ەكى جاعالاۋىن قوساتىن اينالما جولمەن ءجۇرۋ مۇمكىن بولماي قالدى. بۇل كولىك قوزعالىسىن ايتارلىقتاي قيىنداتتى.

    قازىر كوپىرگە تەحنيكالىق ساراپتاما جۇرگىزۋ ءۇشىن الماتىدان ماماندار شاقىرىلىپ وتىر.

    - بۇل كوپىرگە سوڭعى ەكى جىل ىشىندە جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلگەن. جالپى مولشەرى 600 ميلليون تەڭگە يگەرىلگەن. ەندى كوپىرگە تەكسەرۋ جۇرگىزەمىز. مەردىگەر كومپانيانىڭ كەپىلدىك مىندەتتەمەلەرى بار. سولاردىڭ نەگىزىندە كوپىردى قالپىنا كەلتىرۋ جۇمىستارى اتقارىلادى، - دەدى قالا اكىمى المات اقىشوۆ.

    ءوز سوزىندە ول كوپىردى مەيلىنشە قىسقا مەرزىمدە قالپىنا كەلتىرۋگە تىرىساتىندىقتارىن جەتكىزدى.

    - بۇل قالانىڭ كولىك جۇيەسىن ايتارلىقتاي جەڭىلدەتەتىن ماڭىزدى كوپىر. سول سەبەپتى 2-3 ايدىڭ ىشىندە ونى قالپىنا كەلتىرۋگە تىرىسامىز، - دەدى اكىم.

